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Угрозу цунами из-за мощного землетрясения объявили в Японии

Фото: AP Photo 13 февраля 2021, 20:29

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 13 февраля в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами.

Как сообщает ТАСС, в здании представительства в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.

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