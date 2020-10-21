МТС ТВ продолжает впечатляющий рост

Уникальным и важнейшим преимуществом МТС является возможность предоставления своим абонентам комплексного предложения.

Общее число подписчиков домашнего и спутникового ТВ МТС на конец третьего квартала составило 4,155 млн абонентов, сообщила пресс-служба компании. МТС стабильно сохраняет позиции в тройке лидеров национальных телевизионных операторов.

По итогам прошедших трех кварталов суммарный прирост абонентской базы ТВ в МТС (без учета ОТТ) увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогу третьего квартала 2020 года, согласно данным петербургского аналитического агентства Телеком Дейли, МТС стала абсолютным лидером по росту абонентской базы домашнего и спутникового ТВ в России, увеличив число подписчиков на 104 тысячи пользователей.

Уникальным и важнейшим преимуществом МТС является возможность предоставления своим абонентам комплексного предложения: компания может предложить услуги спутникового телевидения, но также предоставить и доступ к высокоскоростному Интернету посредством своей сотовой сети, с предложением услуг домашнего телевидения. При этом услуги дополняют друг друга – это то, что в МТС называют конвергентом.

Как отметила в этой связи для OBOB.TV представитель пресс-службы компании: «для МТС важную роль в том, что она вышла в лидеры по привлечению новых подписчиков, сыграло развитие конвергентных предложений с домашним и спутниковым ТВ: такие предложения позволяют не только привлечь новых абонентов, но и сохранять имеющихся за счет выгодного комплексного предложения, покрывающего максимум потребностей».

А генеральный директор СТВ (спутниковой платформы МТС) Алексей Иванов комментирует вышеприведенные впечатляющие цифры роста следующим образом:

«Абонентская база услуг платного ТВ, широкополосного доступа и спутникового ТВ демонстрирует стабильный рост по всем направлениям. Основным драйвером роста абонентской базы являются наши сбалансированные конвергентные предложения как в сегменте ШПД-PayТВ, так и в сегменте Спутниковое ТВ + мобильный ШПД. Такие продукты представляются более выгодными для потребителя, обеспечивают как высокий уровень новых подключений, так и низкий отток.

Всё это находится в тренде изменения потребительских предпочтений: люди хотят получать комплексы услуг. И это приводит к тому, что потребитель дольше остается с выбранным провайдером. Развитие таких решений является частью стратегии МТС. С четвертого квартала мы расширяем линейку конвергентов, включая в нее и предложения с контентом в ОТТ. За счет чего рассчитываем еще более упрочить свои позиции на рынке платного ТВ – как в традиционных форматах, так и в формате активно развивающихся онлайн-кинотеатров.

Кроме того на увеличение новых подключений повлиял «отложенный спрос» после перехода с аналогового вещания на эфирную цифру: те, кто откладывал подключение к услугам платного ТВ в расчете на закрытие потребностей в контенте через общедоступные каналы, но не был ими удовлетворен, стали более активно подключать пакеты платного ТВ.

Фактор пандемии и введенных ограничений также сохранился в третьем квартале, особенно повлиял на сегмент спутникового ТВ: перебравшиеся за город горожане обеспечивали себе привычный уровень сервиса и подключали услуги платного ТВ и ШПД за городом. Люди стали больше смотреть ТВ, телеконтент стал важным фактором организации семейного досуга в условиях ограничений».

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