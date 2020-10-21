Состоялся запуск канала TVP World

Телеканал TVP World будет вещать на английском языке 24 часа в сутки и будет транслировать новости Польши.

Ярослав Селлин, государственный секретарь Министерства культуры и национального наследия Польши заявил в эфире одной из местных радиостанций, что общественное польское телевидение TVP готовится к запуску 24-часового канала, вещающего на английском языке.

Он, скорее всего, будет называться TVP World и может быть запущен в эфир в 2021 году. Ранее уже был анонсирован запуск канала Poland 24, основанного на интернет-проекте Poland In, и совместной станции общественных вещателей из стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под брендом V4 TV. Нам любопытно было прочитать комментарии обыкновенных пользователей из Польши под этой информацией. В контексте критики российского внешнего международного канала RT, которую регулярно приходится читать, это выглядит, как минимум, любопытно.

Но для начала немного подробностей о TVP World. По словам Ярослава Селлина, телеканал TVP World будет вещать на английском языке 24 часа в сутки и будет транслировать новости Польши, а также Центральной и Восточной Европы.

– Будет отлично, что мы посредством нового канала подробно рассказывать миру на самом популярном языке о том, что происходит в Польше. Но те только о Польше, но также о том, что происходит во всем регионе. Я думаю, что мы лучше других разбираемся, что происходит в регионе, в том числе за нашей восточной границей – сказал господин Селлин.

Первоначально объявление о запуске канала Poland 24 появлялось в 2016 году. Канал должен был начать вещание к столетию восстановления независимости Польши, то есть 11 ноября 2018 года, и представить материалы о Польше на английском языке. В конечном итоге этот проект так и не вышел в эфир. А в указанные сроки началась работа интернет-проекта Poland In.

Я скажу так, это не будет конкуренция Аль-Джазире, единственному независимому новостному каналу, показывающему правду о западном мире, но если они сделают так, что TVP INFO покажет неудобные факты для западных элит, это может быть интересно, и Европа потрет глаза – ведь они давно не видели ничего подобного в своих новостных канализационных телеканалах.

Справедливости ради надо сказать, что в комментариях под материалом были и положительные отзывы. Но они единичны. В массе своей пользователи негативно отнеслись к созданию телеканала, который будет финансироваться из налогов граждан Польской республики.

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