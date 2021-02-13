Умер советский кумир Арнольда Шварценеггера

Он умер утром 13 февраля на 86-ом году жизни.

Российский стронгмен Михаил Кокляев сообщил о смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

По его словам, он умер сегодня утром на 86-ом году жизни. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта Олимпийский Чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек, - написал Кокляев.

Отметим, что Власов выиграл Олимпиаду в 1960 году, выиграл серебро на Играх в 1964 году. Также он является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР.

Арнольд Шварценеггер назвал Власова своим советским идолом.

В 1988 году известный актер и культурист Арнольд Шварценеггер приехал в Советский Союз для съемок в боевике "Красная жара". В этом фильме он играл роль капитана советской милиции Ивана Данко.

В гостинице "Советская" состоялась пресс-конференция. На ней Арнольд заявил, что в тот же день хочет встретиться с Юрием Власовым, прославленным тяжелоатлетом. Людей, сопровождавших актера, эта новость слегка шокировала. Никаких встреч с Власовым у них в планах не было. Кроме того, могли возникнуть проблемы с поиском советского чемпиона. Вот только Шварценеггер был настроен весьма решительно: он не желал покидать СССР, не пожав руку Власову.

Выяснилось, что однажды Шварценеггеру уже посчастливилось общаться с Власовым. Случилось это в 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Вене. Юрию представили худощавого австрийского юношу. Переводчик попросил Власова сказать парню несколько ободряющих слов. Советский спортсмен без проблем согласился. Юрий произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что у Арнольда все получится, если он будет уделять должное внимание тренировкам. По признанию Шварценеггера, именно с того момента Власов и стал его кумиром.

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