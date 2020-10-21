НТВ-ПЛЮС упростил процедуру вывода вознаграждения для партнеров

Программа для самозанятых была разработана НТВ-ПЛЮС после того, как в июле 2020 текущего налоговый режим для самозанятых охватил все регионы России.

Как известно, некоторое время назад НТВ-ПЛЮС запустило мотивационную программу для установщиков оборудования для приема спутникового ТВ, зарегистрированных в качестве самозанятых. OBOB.TV уже рассказывал о запуске этой программы НТВ-ПЛЮС, а в этой заметке еще раз напомним основные принципы программы и приведем несколько мнений установщиков, которые уже работают по данной мотивационной акции.

Введя программу для самозанятых, НТВ-ПЛЮС, при содействии генерального партнера программы – «Сбербанка», значительно упростило и полностью автоматизировало процедуру вывода вознаграждения для своих партнеров. Оператор предложил высокие ставки вознаграждений и возможность быстрого снятия средств без бумажной волокиты.

Программа для самозанятых была разработана НТВ-ПЛЮС после того, как в июле 2020 текущего налоговый режим для самозанятых охватил все регионы России. Напомним, что налог на профессиональный доход в России составляет 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% — с доходов от работы с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Важно также отметить, что в 2020 году для самозанятых действует бонус от Федеральной Налоговой службы России – «налоговый бонус», который можно использовать только для оплаты налога на профессиональный доход, задолженности по нему и пени, – таким образом, благодаря бонусу самозанятые получают налоговую льготу.

Для оформления статуса самозанятого достаточно зарегистрироваться в официальном мобильном приложении Федеральной Налоговой службы России «Мой налог». По программе НТВ-ПЛЮС самозанятым можно работать как с физическими, так и юридическими лицами.

После регистрации в программе самозанятых партнеру начисляется приветственный бонус от НТВ-ПЛЮС. В дальнейшем деньги начисляются за регистрацию новых абонентов и за подключение абонентам дополнительных пакетов. Перевод денег на карту Сбербанка осуществляется в один клик в личном кабинете установщика на сайте НТВ-ПЛЮС. Участие в программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых предполагает наличие пластиковой или цифровой карты упомянутого выше банка, а также регистрацию в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и сервисе «Свое дело». И здесь стоит подчеркнуть, что участие в программе для самозанятых НТВ-ПЛЮС позволяет партнерам-установщикам начать сотрудничество с банком с наибольшим количеством держателей карт (равно как и проникновением) по всей стране, коим является Сбербанк России.

Для организаций с наемными сотрудниками участие в программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых может быть применимо к их сотрудникам в качестве системы доп. мотивации по принципу: поставил-зарегистрировал-заработал. Участие в ней предполагает наличие пластиковой или цифровой карты «Сбера». Чтобы переводить деньги за подключение новых абонентов, установщик должен зарегистрироваться в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и пройти регистрацию в сервисе банка «Свое дело».

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