Eutelsat Konnect – спутниковый интернет до 100 Мбит/с

Доступ в Интернет не ограничен по объему передаваемых данных.

Компания Eutelsat Communications успешно ввела в эксплуатацию свой новый спутник Eutelsat Konnect на орбитальной позиции 7 градусов восточной долготы. После тестирования Eutelsat Konnect находится в рабочем режиме и, как ожидается, постепенно увеличит загрузку мощностей до 80% к концу текущего года. Планируется что на 100 процентов сервис будет задействован до марта 2021 г.

Eutelsat Konnect – это полностью электрический спутник, построенный компанией Thales Alenia Space и первый, который использует новую платформу Spacebus Neo от Thales Alenia Space. Обладая пропускной способностью 75 Гбит/с и 65 направленными узкими лучами, он предлагает пользователям значительные ресурсы для широкополосных услуг и устанавливает новый стандарт работы для спутников с высокой пропускной способностью.

Покрытие сигналом первоначально будет разделено между Европой и примерно 55% мощности будут сосредоточены в регионах с высоким спросом, а именно во Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании и в Африке . Например, Orange будет использовать емкость Eutelsat Konnect во Франции.

Предложение спутникового Интернета Konnect, ориентированное на рынок Германии, включает следующие пакеты и цены:

Easy – 30 Мб/с – 29,99 евро/мес.,

Zen – 50 Мб/с – 44,99 евро/мес.,

Макс – 100 Мб/с – 69,99 евро/мес.

Скорость обратного канала от пользователя в каждом из этих случаев составляет 5 Мб/с. Доступ в Интернет не ограничен по объему передаваемых данных. Плата за установку составляет 49 евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!