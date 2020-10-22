Онлайн-приложения от "НТВ-Плюс", "Триколора" и "МТС ТВ" могут стать обязательными

Теперь производители мобильной техники и современных телевизоров должны устанавливать указанные приложения перед продажей.

На днях Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, более всем известная под названием Роскомнадзор, определилась с тем какие российские АВС (аудио-визуальные средства) могут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и телевизоры Smart-TV).

Среди них оказались приложения всех российских спутниковых операторов кроме “Телекарты”. Также в список не вошли несколько популярных российских легальных сервисов для просмотра бесплатных телеканалов через интернет.

По официальной информации, в реестр включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. Ниже приводим список сервисов, с сохранением официальной орфографии:

Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

Из списка видно, что из крупных операторов обделённым вниманием оказалось приложение от ГК “Орион” – “Телекарта Онлайн”. Но здесь, судя по всему, оно действительно не имеет популярности у пользователей, т.к. предоставляет доступ к просмотру каналов своей платформы за отдельную плату, вне зависимости от того является ли пользователь абонентом спутникового пакета. Напомним, что у “НТВ-Плюс” и у “Триколор ТВ” бесплатный доступ к просмотру через онлайн возможен при оплате спутникового телевидения указанных операторов, что и даёт проектам значительный прирост аудитории. Менеджеры “Телекарты” решили пойти своим путём, вследствие чего их приложение не имеет популярности у пользователей.

Также выделим отсутствие в списке такие популярные приложения как Vintera TV, Peers TV или Lime TV. Все указанные сервисы работают на российском рынке легально. У Vintera TV большой список собственных тематических бесплатных телеканалов для зрителей, а два других проекта предоставляют место для вещания многим региональным телеканалам, лишившимся возможности перехода на цифровое эфирное вещание. В связи с этим фактом возникают вопросы к критериям отбора проектов в реестр российских АВС.

Данный список платформ подразумевает, что теперь производители мобильной техники и современных телевизоров должны устанавливать указанные приложения перед продажей. Увеличит ли это стоимость ввозимого оборудования пока неизвестно.

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