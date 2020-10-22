В чем особенности новых моделей спутниковых ресиверов от AX Technology

Ресиверы AX Multibox Combo и Twin от компании AX Technology поступили в продажу в Европе.

Несмотря на то, что ниша спутникового телевидения занята операторами DTH, которые предлагают (навязывают?) абонентам собственные приставки, на рынке продолжают появляться в продаже модели, которые номинально рассчитаны только на приём открытых спутниковых телеканалов.

Конечно мы знаем, что возможностей у этих ресиверов гораздо больше, но предпочтём рассматривать такие модели в легальной области применения. Недавно модельный ряд таких спутниковых приёмников пополнился новинками, о которых пойдёт речь в нашей заметке.

Ресиверы AX Multibox Combo и Twin от компании AX Technology поступили в продажу в Европе. Аналогичные спутниковые приёмники выпускаются под торговой маркой Anadol. Это универсальные ресиверы, поддерживающие приём телеканалов UHD/4K (2160p) с H.265 и HDR. Их отличает наличие “на борту” двух операционных систем Linux (E2) и Android 7.0, работающих в режиме мультизагрузки. Также в приёмниках нет кардридера и слота для модуля CI. Модель Combo поддерживает приём программ в DVB-S/S2 и DVB-T/T2 или DVB-C, а модель Twin имеет двойной тюнер DVB-S/S2/S2X.

Обе модели оснащены 4-ядерным процессором ARM Cortex A53 (ARMv7) с производительностью 15 000 DMIPS и тактовой частотой 1,6 ГГц. За графику отвечает чип Mali 450, Hisilicon HI3798MV200. Он использует 1 ГБ оперативной памяти DDR3 и 8 ГБ флэш-памяти eMMC. Технология High Dynamic Range поддерживает стандарт цветности HDR/HDR10.

Из разъемов на задней панели отметим, что есть выход HDMI 2.0, порт USB 3.0, оптический аудиовыход S/PDIF, выход AV (CVBS/RL), порт LAN 10/100 Мбит/с, разъем питания постоянного тока 12 В и, конечно же, соответствующие антенные разъемы. Устройства поддерживают адаптеры Wi-Fi USB. Кроме того, на боковой панели есть второй порт USB, на этот раз версии 2.0, и слот для SD-карты. Что касается интересных фактов, то здесь можно выделить возможность “слепого” поиска телеканалов.

Технические характеристики:

Мультизагрузка Linux (E2) + Android 7.0

UHD 4K (2160p), HDR / HDR10

Процессор: ARM Cortex A53 (ARMv7), 15000 DMIPS, 4x 1,6 ГГц

Графический процессор Mali 450, Hisilicon HI3798MV200

Оперативная память: 1 ГБ DDR3

Флэш: 8 ГБ eMMC

Веб-интерфейс OpenWebif

DLNA, FTP, NFS

H.264 и H.256

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, поддержка USALS

Размеры: 160 x 105 x 27 мм

Модель Combo будет стоить на Украине около 2 тысяч гривен. По России данных пока нет.

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