Эфирное ТВ - самый популярный способ просмотра телепрограмм в Чехии

В настоящее время в Чешской Республике существует четыре общенациональных мультиплекса

Наземное (эфирное) телевидение остается самой популярной формой приема ТВ в Чешской Республике после перехода на стандарт трансляции в DVB-T2. По данным национальной вещательной компании CRA, со ссылкой на исследование, проведенное Nielsen Admosphere, его используют 55% чешских домохозяйств, или примерно столько же, сколько было в начале перехода на новый стандарт (27 ноября 2019 года).

Переход на DVB-T2 в Чешской республике был завершен 29 октября текущего года и затронул почти 2,5 миллиона домохозяйств. Сигнал CRA покрывает 99% домашних хозяйств через 78 эфирных передатчиков и 163 ретрансляторов ТВ-сигнала DVB-T2.

Комментируя популярность наземного эфирного телевидения, генеральный директор CRA Вит Вазан сказал: “Процесс перехода на DVB-T2 прошел успешно, несмотря на то, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, задержала переход на несколько месяцев. Бесплатное наземное телевидение сохранило свои позиции среди других платформ, а новый стандарт принес зрителям дополнительные преимущества и современные услуги. К ним относятся вещание в HD, подключение к интерактивным услугам через HbbTV. Хочу поблагодарить зрителей за то, что они вместе с нами справились с данным процессом и продолжают наслаждаться качественным телевещанием. Мы уверены, что наземная платформа сохранит свое место на рынке телевещания в будущем и будет продолжать играть важную роль для пользователей”.

В настоящее время в Чешской Республике существует четыре общенациональных мультиплекса DVB-T2 (MUX 21, MUX 22, MUX 23 и MUX 24) и несколько региональных сетей. В национальных мультиплексах все программы распространяются бесплатно в новом кодеке H.265/HEVC. На данный стандарт планируется перевести практически всех европейских наземных вещателей.

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