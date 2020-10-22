Турция запустит "долгоиграющий" спутник

Запуск спутника Turksat 5A с помощью ракеты SpaceX должен состояться 21 декабря.

День 21 декабря 2020 года ознаменуется не только тем, что в его течение произойдёт суперсближение Сатурна и Юпитера, которые смогут увидеть наблюдатели невооружённым глазом при ясном небе. В этот же день состоится событие, которое закрепит за Турцией позицию 31 градус восточной долготы. Это будет запуск спутника пятого поколения Türksat 5A. И он будет, в своём роде, уникальным.

Новый спутник обеспечит непрерывную передачу телевизионных услуг, широкополосного доступа в интернет и обеспечит покрытие сигналом Турции, ближневосточного региона, Европы и крупных регионов Африки.

Глава Airbus по космическим системам Жан-Марк Насра в интервью турецкому информационному агентству Anadolu Agency заявил следующее: “Ёмкость турецкого спутника пятого поколения Türksat 5A увеличится на 45 процентов, а его срок службы будет в два раза больше по сравнению с аналогичными космическими аппаратами предыдущих поколений”.

Запуск спутника Turksat 5A с помощью ракеты SpaceX должен состояться 21 декабря. Предполагаемый срок службы на орбите – 30 лет. Его “родственник”, КА Turksat 5B планируется вывести на геостационарную орбиту во втором квартале 2021 года.

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