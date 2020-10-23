В Узбекистане появится детский телеканал

Планируется, что новый телеканал начнёт вещание весной 2021-го года.

В Узбекистане начнет вещание новый образовательно-развлекательный телеканал для детей под названием Aqlvoy , созданный при поддержке Министерства дошкольного образования. Об этом шла речь на конференции IMS Media Day 2020 в Ташкенте.

Для нового телеканала будут подготовлены и переведёны на узбекский язык соответствующие программы российских, южнокорейских и американских производителей, в том числе Sony, Disney, Universal.

В эфире Aqlvoy юные зрители увидят мультсериалы и передачи направленные на познавание окружающего мира, развивающие логику, математические, языковые навыки.

Планируется, что новый телеканал начнёт вещание весной 2021-го года.

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