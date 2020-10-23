Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС предлагает зрителям лучшие сериалы каналов FOX и FOX LIFE

Теперь зрители получают доступ не только к 41 развлекательному телеканалу.

Абоненты онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС могут бесплатно смотреть эксклюзивный контент библиотеки FOXNOW. Для этого нужно оформить подписку на пакет «Киноканалы».

Таким образом, теперь зрители получают доступ не только к 41 развлекательному телеканалу, но, без дополнительной платы, и к библиотеке видео по запросу FOXNOW, в которую входят самые популярные сериалы каналов FOX и Fox Life.

В разделе FOXNOW можно посмотреть новые серии и все предыдущие сезоны, а также премьеры рейтинговых телешоу. В любое время, в любом месте, на любых устройствах.

FOX – один из лучших развлекательных телеканалов мира и лидер по количеству премьерного контента от ведущих мировых студий. Уже на следующий день после премьеры в США абоненты НТВ-ПЛЮС могут увидеть новые эпизоды культовых сериалов «Ходячие мертвецы», «Война миров», «Пианино», «Святой Майк», «Чем мы заняты в тени» и многих других.

Fox Life – развлекательный канал для современных женщин. В основе сетки вещания комедийные, драматические, молодежные, детективные, мистические сериалы: «Анатомия страсти», «Это мы», «Постучись в мою дверь», «Мунч» и другие. Также в программе канала передачи о моде, жизни звезд, реалити-шоу.

Напомним, НТВ-ПЛЮС – это не только оператор спутникового телевидения. Начало цифрового вещания в России, появление первых телеканалов в HD и 3D, объединение спутниковых и ОТТ-технологий на единой платформе цифровых услуг – все это НТВ-ПЛЮС.

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