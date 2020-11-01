Канал турецкой музыки начал вещать для Европы

Вещание канала осуществляется компанией A1 Broadcasting.

Таких каналов как Finest TV можно множество увидеть на позиции 42 градуса восточной долготы, где располагается группировка спутников Turksat. И его появление осталось бы незамеченным.

Но, конкретно в этом случае, трансляция ведётся с КА Eutelsat 9B, который турецкими вещателями не используется. Finest TV и не относится к телевидению этой страны. Потому что это немецкий музыкальный канал турецкой музыки для европейской публики. Национальный состав которой в последние годы постепенно меняется.

Вещание канала осуществляется компанией A1 Broadcasting . Передача в открытом виде осуществляется в формате MPEG-2 на транспондере DVB-S2, который также используется голландским оператором платного телевидения Joyne.

Finest TV – это музыкальный канал на турецком языке с акцентом на турецкую поп и народную музыку. В ночное время здесь транслируются эротические клипы и объявления, ориентированные на европейскую аудиторию.

За проектом стоит немецкая телекоммуникационная компания MEGA Communications GmbH, базирующаяся в Карсте (в земле Северный Рейн-Вестфалия). Finest TV транслирует контент на турецком, немецком и английском языках и в основном ориентирован на европейскую аудиторию. Данный канал можно было принимать со спутниковой группировки Eutelsat Hot Bird (13 градусов восточной долготы) почти десять лет назад (в 2011 году).

Параметры вещания: спутник Eutelsat 9B, частота 11,727 ГГц, поляризация вертикальная, SR:30000, FEC:3/4; DVB-S2/8PSK, открыто.

Если у вас не спутниковой антенны, направленной на указанную позицию, то вы можете оценить вещание канала на его официальном сайте finest.tv

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