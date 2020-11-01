Об установках спутникового телевидения в Приморском крае

Егор Чаленко работает установщиком уже почти десять лет.

Заметка из цикла об установщиках спутникового телевидения, в котором мы рассказываем об особенностях работы установщиков в самых разных частях России.

Герой этой заметки: Егор Чаленко из пгт. Смоляниново, в Приморском крае.

Административный центр Шкотовского района – поселок городского типа Смоляниново (6 тыс. жит) находится в шестидесяти километрах от Владивостока, в прибрежной части края.

Через Смоляниново проходят важные транспортные коммуникации: автодорога Владивосток — Находка, от которой отходят дороги на Партизанск, Ивановку, Большой Камень, а также – железнодорожная линия Угловая — Находка. Развитие касается и коммуникаций связи. Как рассказывает главный герой нашей заметки Егор Чаленко, в поселок проведен оптиковолоконный кабель, и работают множество операторов кабельного телевидения, начиная от федеральных Ростелкома и Билайна, и до местных, вроде АльянсТелеком г. Артем, – наперебой предлагающих свои услуги. Кроме того, в Смоляниново работают два цифровых эфирных мультиплекса.

И что же в такой ситуации «телекоммуникационного изобилия» происходит со спутниковыми установками? Как живется установщику? Егор Чаленко говорит, что живется неплохо. Он не заметил какого-либо падения количества заказов на установку спутниковых антенн. Данный факт Егор Павлович связывает с несколькими факторами.

Во-первых, колебания в количестве его заказов нивелируются тем, что заказы поступают со всего края – Егор Чаленко работает и в самом Владивостоке, и в Партизанске, и в Находке. «Ставим антенны и на тихоокеанском побережье, и во внутренних районах края». Заказы Егор Чаленко получает через биржу заявок, доступную через личный кабинет на сайте НТВ-ПЛЮС. Получив заказ, Егор Павлович может отправиться на установку почти в любой район Приморского края.

Во-вторых, не везде эфирные мультиплексы принимаются с хорошим качеством сигнала (бывает, идет только один мультиплекс), и не везде есть кабель и скоростной Интернет. При этом можно сказать, что спутниковое телевидение конкурирует за абонентов только с кабельными сетями и OTT-платформами, но никак не конкурирует с цифровыми эфирными мультиплексами, подчеркивает Егор Чаленко, замечая, что количество телеканалов в эфирных мультиплексах слишком мало, чтобы мультиплексы могли выдержать конкуренцию с контентным предложением спутниковых операторов.

Егор Чаленко работает установщиком уже почти десять лет, имеет большой опыт работы с разными операторами. Однако теперь он всё больше ставит антенны от НТВ-ПЛЮС. По словам Егора Павловича, это практически идеальный спутниковый оператор. «Как я это для себя по-простому формулирую: если поставил клиенту оборудование и «тарелку» от НТВ-ПЛЮС, то не будешь в дальнейшем знать никаких проблем с этим клиентом. Жалоб не будет. Оборудование работает безотказно, контент супер и цены адекватные». Как рассказывает Егор Чаленко, работая десять лет, он не регистрировал ИП – т.к. обходился своими силами, работал сам на себя. Но не так давно он решил получить официальный статус, зарегистрировавшись самозанятым по программе НТВ-ПЛЮС. «Нравится, выплаты хорошие» – говорит Егор Павлович, комментируя свой новый статус.

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