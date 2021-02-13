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42 года назад: В сети появилось фото молодого Токаева на субботнике

Фото: zakon.kz. 13 февраля 2021, 22:47

Токаев в это время работал в должности атташе в министерстве иностранных дел СССР.

В сети появилось фото Президента РК Касым-Жомарт Токаева в молодости, сообщает zakon.kz.

Фотографию опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в twitter.

1979 год. Субботник в Подмосковье. Касым-Жомарт Кемелевич в это время работал в должности атташе в министерстве иностранных дел СССР. пресс-секретарь Президента РК Берик Уали

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