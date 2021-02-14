Mercedes отзывает более миллиона машин из-за неисправности

Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска.

Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб, передает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отмечается, что Mercedes-Benz ранее стало известно об аварии в Европе, когда автоматическая система вызова экстренных служба отправила неправильный сигнал о местоположении автомобиля. Компания в октябре 2019 года начала расследование и обнаружила другие подобные случаи. При этом, по словам представителя компании, в США они не зафиксированы.

Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. К, Компания Daimler Vans также объявила об отзыве автомобилей Metris 2016-2020 годов и Sprinter 2019-2020 годов.

Кроме того, Mercedes заявила, что уведомит владельцев авто и бесплатно обновит программное обеспечение. Отзыв, как предполагается, начнется 6 апреля.По данным агентства Блумберг, об отзыве сообщило американское подразделение Mercedes-Benz.

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