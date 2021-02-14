Землетрясение произошло на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.

Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Kyodo, землетрясение произошло на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, магнитуда составила 7,3.

В 23:08 по местному времени (20:08) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

Подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - к настоящему времени было зафиксировано уже более 10.

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