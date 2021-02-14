Илон Маск обратился на русском к Владимиру Путину

Он пригласил президента поговорить через приложение.

Известный американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse? - написал Маск в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента РФ.

Было бы большой честью поговорить с вами, - добавил Маск уже на русском.

Clubhouse - это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.

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