Спад заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:
- в городе Нур-Султан - 23 739 (+53),
- в городе Алматы - 23 536 (+110),
- в ВКО - 21 114 (+61),
- в Атырауской области - 16 673 (+30),
- в Павлодарской области - 16 230 (+130),
- в Карагандинской области - 14 708 (+69),
- в Акмолинской области - 12 573 (+69),
- в ЗКО - 12 086 (+77),
- в СКО - 11 803 (+49),
- в Костанайской области - 11 362 (+75),
- в Алматинской области - 10 070 (+53),
- в городе Шымкент - 5 996 (+5),
- в Жамбылской области - 5 748 (+14),
- в Туркестанской области - 4 209 (+4),
- в Мангистауской области - 4 155 (+10),
- в Актюбинской области - 4 085 (+11),
- в Кызылординской области - 3 714 (+17).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 145,
- в городе Алматы - 149,
- в городе Шымкент - 8,
- в Акмолинской области - 215,
- в Алматинской области - 88,
- в Атырауской области - 44,
- в ВКО - 19,
- в ЗКО - 43,
- в Карагандинской области - 36,
- в Костанайской области - 7,
- в Кызылординской области - 9,
- в Мангистауской области - 12,
- в Павлодарской области - 201,
- в СКО - 47,
- в Туркестанской области - 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.
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