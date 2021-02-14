Спад заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:

в городе Нур-Султан - 23 739 (+53),

в городе Алматы - 23 536 (+110),

в ВКО - 21 114 (+61),

в Атырауской области - 16 673 (+30),

в Павлодарской области - 16 230 (+130),

в Карагандинской области - 14 708 (+69),

в Акмолинской области - 12 573 (+69),

в ЗКО - 12 086 (+77),

в СКО - 11 803 (+49),

в Костанайской области - 11 362 (+75),

в Алматинской области - 10 070 (+53),

в городе Шымкент - 5 996 (+5),

в Жамбылской области - 5 748 (+14),

в Туркестанской области - 4 209 (+4),

в Мангистауской области - 4 155 (+10),

в Актюбинской области - 4 085 (+11),

в Кызылординской области - 3 714 (+17).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 145,

в городе Алматы - 149,

в городе Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 215,

в Алматинской области - 88,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 19,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 36,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 201,

в СКО - 47,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.

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