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Спад заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Фото: picture-alliance/dpa/M... 14 февраля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23 739 (+53),
  • в городе Алматы - 23 536 (+110),
  • в ВКО - 21 114 (+61),
  • в Атырауской области - 16 673 (+30),
  • в Павлодарской области - 16 230 (+130),
  • в Карагандинской области - 14 708 (+69),
  • в Акмолинской области - 12 573 (+69),
  • в ЗКО - 12 086 (+77),
  • в СКО - 11 803 (+49),
  • в Костанайской области - 11 362 (+75),
  • в Алматинской области - 10 070 (+53),
  • в городе Шымкент - 5 996 (+5),
  • в Жамбылской области - 5 748 (+14),
  • в Туркестанской области - 4 209 (+4),
  • в Мангистауской области - 4 155 (+10),
  • в Актюбинской области - 4 085 (+11),
  • в Кызылординской области - 3 714 (+17).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 145,
  • в городе Алматы - 149,
  • в городе Шымкент - 8,
  • в Акмолинской области - 215,
  • в Алматинской области - 88,
  • в Атырауской области - 44,
  • в ВКО - 19,
  • в ЗКО - 43,
  • в Карагандинской области - 36,
  • в Костанайской области - 7,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Мангистауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 201,
  • в СКО - 47,
  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.

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