Какие упражнения нужно делать переболевшим коронавирусом для восстановления

По словам врача, эффективны будут дыхательные техники, которые можно выполнять даже лежа.

Переболевшим коронавирусом стоит первое время заниматься спортом дома или ограничиться прогулками, одеваясь по погоде, передает zakon.kz.

Как сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, эффективны будут дыхательные техники, которые можно выполнять даже лежа.

У переболевших людей ослабленный иммунитет, поэтому нужно избегать рисков простудиться и повышенных нагрузок. В первое время лучше заниматься дома. Сейчас можно найти множество видеоуроков в интернете. На улице можно ограничиться прогулками, одеваясь по погоде, - рассказал он.

При этом врач отметил, что если пациент находится на лечении, то в зависимости от тяжести заболевания, врач даст рекомендации.

После пневмонии в легких могут образоваться фиброзные явления и организму нужно помогать восстанавливаться. Эффективны будут дыхательные техники, например, гимнастика Александры Стрельниковой, специальные комплексы лечебной физкультуры при заболеваниях органов дыхания, подойдут и упражнения на дыхание из йоги. После заболевания, особенно, если оно осложнялось пневмонией, часто бывает слабость. Поэтому не стоит сразу давать себе нагрузки. Дыхательными техниками при наличии слабости можно заниматься даже лежа. Если есть силы, то эффективны аэробные упражнения на велотренажере, беговой дорожке, - дополнил собеседник агентства.

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