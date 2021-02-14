У детей сильно обморожены руки и ноги, но угрозы жизни нет.

В Новой Москве мать вывезла троих детей в лес, раздела и бросила умирать, передает zakon.kz.

Как сообщает 1tv.ru, двое из трех детей, которые едва не замерзли насмерть в лесу в Новой Москве, сегодня переведены из реанимации в обычную палату. История кошмарная: их оставила раздетыми в снегу собственная мать. Испуганные, обмороженные, они живы только благодаря случайному прохожему.

Дикую сцену увидел житель поселения Сосенского, выгуливавший на просеке собаку Азиз, который попытался вмешаться сам, потом вызвал полицию. Интервью молодой человек давать отказался, но на условиях анонимности поговорили по телефону с его девушкой, еще одним очевидцем.

Когда я туда прибежала, он уже нес на руках ребенка, и потом уже полиция подъехала, и вместе вытащили троих детей. Они были голые, они были недолго, они были, наверное, минут 15-20, но женщина в сумме где-то час была. Она молчала и изредка на вопросы отвечала какие-то, - рассказала она.

Как выяснилось, на эту просеку женщина привезла детей в машине, раздела их в салоне, разделась сама, и повела плачущих малышей в лес.

По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной в Новой Москве. Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха. старший помощник руководителя ГУ СК России по Москве Юлия Иванова

Сообщается, что у детей сильно обморожены руки и ноги, но угрозы жизни нет. Младших уже перевели из реанимационной в общую палату Морозовской детской больницы.

В ближайшее время будут направлены волонтеры, кто будет находиться непосредственно вместе с детьми. И после того, как они будут переведены в палату, психологи будут сопровождать и помогать, потому что дети, конечно, сложно пока сказать, как они воспримут эту ситуацию. Они очень привязаны друг к другу, и, конечно, есть тревога. уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

По факту покушения на убийство трех малолетних детей возбуждено уголовное дело. Органы опеки ищут родственников женщины, которые могли бы позаботиться о ребятишках, пока идет следствие.

О женщине, которая пыталась заморозить собственных детей, известно немного. 33-летняя Наталия Вазина, предположительно, приехала в Москву из Чувашии. Старшему сыну 10 лет, среднему два года, младшей дочке всего год. Мотивы ее жуткого поступка выясняют следователи и психиатры. По некоторым данным, младшие мальчик и девочка – внебрачные дети Вазиной от известного столичного ювелира. После серьезной ссоры женщина, возможно, в отчаянии решила таким жестоким способом ему отомстить. Даже по обрывочным сведениям, которые сообщают ребята, ясно, что в последнее время в их семье был явный кризис.

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