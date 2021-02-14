В "красной" зоне осталась лишь одна область Казахстана

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: Павлодарская область.
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля предоставил Минздрав РК, согласно которой Акмолинская область перешла из "красной" в "желтую" зону, передает zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано снижение смертности от коронавируса.
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