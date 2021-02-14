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В "красной" зоне осталась лишь одна область Казахстана

Фото: inform.kz 14 февраля 2021, 09:40

В "красной" зоне: Павлодарская область.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля предоставил Минздрав РК, согласно которой Акмолинская область перешла из "красной" в "желтую" зону, передает zakon.kz.

  • В "красной" зоне: Павлодарская область;
  • В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;
  • В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано снижение смертности от коронавируса.

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