Мебельный склад загорелся в одном из ТРЦ Алматы

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Жертв и пострадавших нет.
В Алматы потушили пожар в ТРЦ "Домиллион", передает zakon.kz.
14 февраля в 08:56 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о горении помещений в ТРЦ "Домиллион". По прибытию в 09:03 установлено сильное плотное задымление в здании. В ходе разведки звено газодымозащитной службы установило горение в складском помещении для мебели, поданы пожарные стволы, развернут оперативный штаб. Принятыми мерами в 09:46 пожар ликвидирован на площади 40 кв м. пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве отметили, что в ТРЦ сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что значительно ограничило распространение пожара.
На месте пожара были задействованы 24 единицы техники, 79 человек личного состава и служб взаимодействия города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - добавили в ДЧС Алматы.
Фото: ДЧС Алматы
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