Назван признак смертельно опасной болезни

По данным британских онкологов, в подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию.

Бледность кожи может быть признаком рака кишечника, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным британских онкологов, в подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.

Основными признаками онкологического заболевания являются: кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов сохраняется более трех недель, то нужно обратиться к врачу.

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