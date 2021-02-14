Более 2 тыс. казахстанцев вернулись за сутки на родину из-за границы

13 февраля на территорию РК прибыло 15 международных авиарейсов из девяти стран.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 13 февраля, передает zakon.kz.

По данным ведомства, 13 февраля на территорию РК прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Кипра, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 242 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 900 человек, без справок прибыли 342 гражданина РК, в том числе:

в аэропорт Алматы – 10 рейсов, 1 792 пассажира, со справками – 1 533, без справок – 259;

в аэропорт Нур-Султана – четыре рейса, 440 пассажиров, со справками – 357, без справок – 83;

в аэропорт Усть-Каменогорска – один рейс, все 10 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 12 февраля

По результатам ПЦР-анализа, у всех 306 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.

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