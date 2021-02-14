Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа

Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению, заявил действующий президент США.

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, "не подлежит сомнению", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Верхняя палата конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов) для вынесения импичмента бывшему главе государства.

Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению, - говорится в письменном заявлении Байдена.

Байден назвал штурм Капитолия "печальной страницей" в истории США и заявил, что эти события напомнили о хрупкости демократии, которую нужно защищать. Он также призвал помнить, что "насилию и экстремизму не должно быть места в Америке".

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