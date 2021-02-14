Как убрать ржавчину в домашних условиях. Советы

Она появляется из-за некачественной воды.

Ржавчина часто появляется на смесителях, на кастрюлях, в ванной. Это происходит из-за некачественной воды. Эксперты рассказали, как избавиться от нее при помощи подручных средств., передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", в первую очередь стоит подумать о том, как предотвратить появление ржавчины. Для этого можно поставить специальные фильтры, которые помогут сделать воду чище. Также можно вытирать ванну и раковину после каждого использования воды насухо, чтобы не оставалось капель.

Как убрать ржавчину с ванны

Однако, если ржавчина уже появилась, ее стоит как можно скорее убрать. Она может быть как на акриловой поверхности, так и на металлической или на эмалированной. Необходимо набрать воду до максимальной отметки, налить 1,5 литра яблочного или лимонного уксуса и оставить на 8-10 часов, например, на ночь. Затем жидкость нужно слить, а саму ванну протереть губкой с чистящим средством для акриловых ванн. Для очистки эмалированной ванны понадобится 2-3 столовые ложки кальцинированной соды и такое же количество пищевой. Их нужно перемешать, нанести получившуюся кашицу на поверхность и оставить на 1,5 часа. После этого – полить сверху 50 г уксуса и 50 г отбеливателя. Спустя полчаса смесь можно смыть.

Воспользоваться абразивной мочалкой. Можно добавить соду для большего эффекта и оставить ее на 30 минут. Смешать соль и пищевую соду в равных пропорциях и нанести на ржавчину, оставить на полчаса, затем смыть. Ту же содовую кашицу смочить уксусом и смыть теплой водой.

Смешать 20 г лимонной кислоты и 100 г воды, довести до кипения. После чего положить в эту кастрюлю испачканную вещь и поварить пять минут, а потом промыть ее водой. Смешать 5 столовых ложек уксусной кислоты с 5 литрами теплой воды. Вещи нужно положить в полученную жидкость на 15 часов. Смешать в равных пропорциях мед с глицерином и развести водой до консистенции сметаны. Нанести кашицу на пятно и постирать вещь через 24 часа. Сделать смесь соли и уксуса, нанести на пятно и постирать одежду через несколько часов.

Как избавиться от ржавчины на металлеКак убрать ржавчину с одежды

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