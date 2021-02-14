Биткоин вновь обновил исторический максимум

По данным портала CoinMarketCap, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тыс. долларов.

Самая популярная криптовалюта мира - биткоин (Bitcoin) - на торгах ушла за отметку в 49 тыс. долларов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, биткоин побил исторический рекорд.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тыс. долларов. Рост составил 2,7%.

Отмечается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене более чем на 3% - до 49,3 тыс. долларов.

9 февраля биткоин достиг своего ценового рекорда в 48 142 доллара, затем стоимость криптовалюты падала два дня подряд, но все же перешла к росту в четверг днем. Помимо того, что все потери отыграны, биткоин установил в ходе торгов новый рекорд в 48 399 долларов.

11 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум. Криптовалюта, проседавшая после рекорда вторника на 9%, согласно данным торгов, отыграла потери и снова обновила исторический максимум - $48 399.

Активный рост стоимости этой криптовалюты начался еще 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала 1,5 млрд инвестиций в биткоин. На фоне этого сообщения цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41,95 тыс. долларов, и два дня подряд била исторические рекорды.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

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