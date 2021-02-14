В Бишкеке свыше 300 человек вышли на митинг против коррупции

Они недовольны приговором суда бывшему замглавы ГТС Райымбеку Матраимову.

В центре Бишкека прошел митинг против коррупции, передает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kg, собралось свыше 300 человек, которые недовольны, что коррупционеров освобождают. В частности, они возмущены, что замглавы Государственной таможенной службы Райыма Матраимова лишь оштрафовали на 260 000 сомов. Митингующие собрались возле ж/д вокзала и отправились маршем на площадь Ала-Тоо. Они потребовали президента сдерживать обещания. Люди скандировали: "Мы за развитое государство!".

Акция началась примерно в 12:00 по времени Нур-Султана.

Перед собравшимися выступил активист Улан Усойун уулу. Он опроверг слова президента Жапарова о том, что акция кем-то финансируется.

Организатором является гражданское общество. Я лишь модерирую, - сказал он.

Также деле Райыма Матраимова высказался журналист Али Токтакунов.

Мы верили, что Жапаров разорвет цепь коррупции, но Райым Матраимов отделался лишь штрафом в 260 тысяч. Освобождают других коррупционеров. Если мы не будем требовать справедливости, коррупционерам все сойдет с рук, - заявил он.

Также о деле Матраимова высказался один из участников митинга, бывший глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев. Он заявил, что создан опасный прецедент.

Дело Матраимова можно сравнить со случаем, когда человек крадет курицу, отдает ее яйцо и освобождается от ответственности. Я решил не сотрудничать с действующей властью. Дело Матраимова - красная черта, - сказал он.

Далее участники митинга отправились мирным маршем на центральную площадь, скандируя: "Пусть установится справедливость!"

Пусть президент определится, кто он Матраимову. Посадит он его или будет защищать. Пусть выполняет функции президента, а не блогера. Справедливость должна восторжествовать, - сказал модератор марша.

Мы дети простого народа и не хотим, чтобы наши дети становились мигрантами. Борьба не прекратится. Все беды из-за коррупции. Мы победим ее вместе, - заявили модераторы.

Также сообщается, что митингующие объявили минуту молчания в память о журналисте Уланбеке Эгизбаеве.

Кроме того, модератор митинга призвал собравшихся сделать акцию еженедельной: проводить ее каждое воскресенье в 12:00.

В 13:11 участники митинга исполнили гимн и начали расходиться, а в 13:12 марш официально был завершен, однако многие все еще остаются на площади.

По оценкам патрульной милиции, в акции участвовали около 300 человек.

Фото: © Sputnik / Бакыт Смаилов

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