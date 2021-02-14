Пресс-секретарь Токаева напомнил отношение Президента к "празднику влюбленных"

Приложение zakon.kz
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Свое мнение об этом дне глава государства еще высказывал в 2017 году будучи председателем Сената Парламента РК.
Пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали напомнил отношение главы государства к "празднику влюбленных", передает zakon.kz.
О том, что "День святого Валентина" - праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать", Касым-Жомарт Токаев сказал в 2017 году будучи председателем Сената Парламента РК.
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