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Пресс-секретарь Токаева напомнил отношение Президента к "празднику влюбленных"

Фото: akorda.kz 14 февраля 2021, 15:18

Свое мнение об этом дне глава государства еще высказывал в 2017 году будучи председателем Сената Парламента РК.

Пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали напомнил отношение главы государства к "празднику влюбленных", передает zakon.kz.

О том, что "День святого Валентина" - праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать", Касым-Жомарт Токаев сказал в 2017 году будучи председателем Сената Парламента РК.

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