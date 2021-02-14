Опубликован список злостных нарушителей карантина в Алматы

Приостановлена деятельность 10 объектов.

В Алматы с 1 января мониторинговыми группами проверено 4 394 объекта, выявлено 363 нарушения, передает zakon.kz.

Составлено 333 протокола, из них на 77 юридических лиц наложено штрафов на общую сумму 26 541 285 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 256 протоколов на общую сумму 11 288 790 тенге. МВК по нераспространению COVID-19

В ведомстве уточнили, что в специализированные межрайонные административные суды передано 33 материала, приостановлена деятельность 10 объектов:

В Алатауском районе нарушения выявлены в кафе "Жақсылық" (деятельность объекта приостановлена на один месяц, наложен штраф в размере 100 МРП), в кафе "Центр шашлыка" (наложен штраф в размере 161 МРП), в бильярдном клубе ТОО "Шамо" (деятельность объекта приостановлена до окончания карантинного режима);

В Алмалинском районе нарушения зафиксированы в ресторане "Финик", ночном клубе Fizika, в кафе Boohouse, в кафе "Пират" и в кафе Endorphin;

В Ауэзовском районе нарушения зафиксированы в караоке-баре "Рыба моей мечты", лото-клубе Ejelgi Arman;

В Бостандыкском районе нарушали карантинные меры в ресторане Sunset, в таверне "Шмель", в ночном клубе Queer;

В Жетысуском районе: компьютерный клуб Ниязова Ж.А. (приостановлена деятельность на три месяца, штраф 5 МРП), игровой клуб Gameclub, игровой зал "Ломатик", компьютерный клуб SKY SPORT, Лото клуб "ГринККМ";

В Медеуском районе собраны материалы по нарушениям в бинго-клубе "Виктория", компьютерном клубе (приостановлена деятельность на один месяц), ресторане "Манана", ресторане "Пугасов", баре "Бармаглот" (приостановлена деятельность на один месяц), кафе-баре Hookan Dreems, ресторане "Айлина", баре "Небо";

В Наурызбайском районе нарушили карантинные меры: кафе "Премьера" (приостановлена деятельность на один месяц, штраф 100 МРП), кафе "Таужолы" (приостановлена деятельность на один месяц, штраф 100 МРП);

В Турксибском районе нарушения зарегистрированы: общественное объединение "Казахстанская Молодежная Федерация Таэквон-до", игровой клуб "БекАр", ресторанно-гостиничный комплекс Erbil.

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