У 90% российских телеканалов нет собственного программирования - мнение

У подавляющего количества российских телеканалов нет собственного программирования.

Такое заявление заместитель Минкомсвязи Алексей Константинович Волин сделал в своём последнем интервью журналу «ТелеСпутник», отвечая на вопрос почему региональным телеканалам не дают частоты для вещания в цифровом стандарте.

Столь высокий чиновник сделал довольно странное заявление, потому что высказал мысль, что у подавляющего количества российских телеканалов нет собственного программирования. На самом деле господин Волин сделал такой упрёк именно региональным вещателям — дескать, у них своих программ на эфирные сутки разве что на полтора часа наберётся. И действительно, что этим телеканалам показывать в цифровом стандарте? Мы решили посмотреть на программу передач некоторых федеральных телеканалов, которые входят в первые два эфирных цифровых мультиплекса и убедиться, что сетка вещания всем известных российских телеканалов заполняется собственными программами. И обнаружили, что этих собственных программ в эфире некоторых телеканалов — «раз, два и обчёлся». А значит, по логике господина Волина, их нужно убирать из цифрового вещания.

Возьмём, например, телеканал «ТВ-3» и сетку передач от 21 июня 2019 года.

В 6.00 этот федеральный российский телеканал просто показывает в эфире трёхчасовой блок советских мультфильмов. Вряд ли эти мультики можно отнести к собственным программам.

В 9.20 на «ТВ-3» начинается сериал «Слепая», который идёт в эфире вперемежку с сериалом «Гадалка» до вечера. Возможно, что эти сериалы снимались по заказу телеканала, но транслируют их почти весь эфирный день. Далее в программе три американских фильма. И всё — программа передач закончилась. А собственные программы у «ТВ-3» есть? Псевдодокументальное шоу «Слепая» можно условно назвать проектом канала, но он заполняет собой добрую половину эфирных суток. Это разве нормально?

Телеканал «Домашний». Вот как этот телеканал представлен на «Яндексе»:

«Домашний» — семейный телеканал, в эфире которого представлены программы соответствующей тематики: о кулинарии, ремонте и дизайне дома, медицине и здоровье, семейных проблемах и путях их решения, животных и путешествиях.

По факту же в эфире канала транслируются одни сериалы. И некоторые из них имеют украинское происхождение. Например, в прайм-тайм идёт «Письмо по ошибке», снятое украинскими телевизионщиками в 2018 году. Это разве собственные программы? А где обещанные передачи о здоровье, животных и путешествиях? Их просто нет. Волина на телеканал «Домашний» не хватает!

А федеральный детский телеканал «Карусель»? Из условно собственных передач в программной сетке есть только 15-минутные «Спокойной ночи, малыши!». Всем остальным можно забить сетку вещания любого другого телеканала. Знает ли об этом господин Волин? Неужели не знает?

Хорошо. Всё-таки, «Карусель» — это тематический канал. Возьмём «Мир», который позиционирует себя как канал, представляющий СНГ. Наверное здесь зритель может увидеть множество собственных программ? Поглядите, господин Волин, сетку вещания на ближайший понедельник. Правда, от наличия собственных программ телеканала «Мир» в глазах рябит?

Можно и по другим телеканалам пройтись. И если набрать собственных передач, то из 20 телеканалов можно сделать, в лучшем случае, раза в два меньше. Всё остальное — это покупные телепрограммы и кинофильмы. Но тогда почему федеральным телеканалам можно программировать так свою сетку вещания, а региональным телевизионщикам — нет?

Одним словом, очередная отговорка заместителя Минкомсвязи выглядит неубедительной. Для чего господин Волин продолжает так делать и чем телеканал «ТВ-3» с «гадалками» важнее для государства нежели локальный канал с местными новостями и передачами про свой край или область?…

Вопросы, вопросы… Будут ли на них когда-нибудь ответы мы не знаем. Наверное, государство, в лице господина Волина, считает, что отсутствие в цифровом телеэфире каналов с местными передачами это хорошо. И то, что зритель уходит в интернет подальше от «Слепых» и «Гадалок» — это тоже хорошо. Чем только вот это всё закончится?

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