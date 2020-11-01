Украина стала рекордсменом в области телевидения

Новостных каналов на «незалежной» действительно становится больше.

В последние годы мы наблюдаем увеличение количества различных информационных телеканалов из Украины.

В это трудно поверить, но ещё семь лет назад число информационных каналов на медиапространстве этой страны можно было сосчитать на пальцах одной руки. В этом плане можно рассказать с какого необычного спутника начиналось вещание широко известного ныне телеканала News One, но сейчас речь о другом. Новостных каналов на «незалежной» действительно становится больше. И сейчас можно смело говорить об условном рекорде в этой области.

На различных спутниках в настоящий момент вещает 15(!) информационных телеканалов. Попробуем их всех перечислить — «5 канал Украина» (SD/HD), «Channel 4», «Espreso TV», «ZIK» (SD/HD), «NewsOne» (SD/HD), «Наш», «Rabinovich TV», «Униан ТВ», «Громадске», «112 Украина» (SD/HD), «News 24», «Прямой» (SD/HD) и «Первый деловой».

На днях к ним прибавилось ещё два телеканала, которых можно причислить к информационным. Это «Первый Незалежный» и «UkrLive». Оба канала транслируются открыто со спутника Astra 4A (4.8 гр.в.д.). В то время как первый использует для вещания видеокодек MPEG-4/H.264, то второй идёт в «старом» MPEG-2. Оба канала транслируются в разрешении SD.

Официальным владельцем проекта «Первый незалежный» является Роман Лубицкий, связанный с телеканалом NTA и медиа-холдингом Wgolis (веб-сайт и местная радиостанция). Эти СМИ связаны с бизнесменом, спонсором партии «Свобода» Игорем Кривецким. «Первый незалежный» специализируется на подаче региональной информации, но в эфире также транслируется информацию со всего мира.

Проект «Ukrlive» — это Андрей Кисьера и Андрей Мысик, члены Партии национального контроля Дмитрия Добродомова, которые также управляют информационной станцией «Channel 4» в Киеве и регионального НТА. Из-за взаимосвязи нового проекта редакции вынуждены сотрудничать друг с другом. Ukrlive специализируется на социальных, образовательных, деловых, инновационных, экологических сюжетах и прав человека.

Технические параметры вещания «Первого незалежного»:

спутник Astra 4A (4,8 гр.в.д.), частота 11747 Ггц, пол. вертикальная, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто

«Ukrlive»:

спутник Astra 4A (4,8 гр.в.д.), частота 12284 Ггц пол. вертикальная, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, открыто

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!