Средневолновые и длинноволновые трансляции ТВ. Обзор Скандинавии

Полностью прекращено вещание на длинных и средних волнах, как общественных, так и частных вещателей, в Швеции и Финляндии.

В данном обзоре поговорим о том, как поживает средневолновое и длинноволновое радиовещание в Скандинавии – самом продвинутом регионе с точки зрения вещательных технологий сегодня.

Отметим, для начала, несколько отвлекаясь от основной темы, что короткие волны не используются общественными вещателями этих стран уже более 10 лет (Что касается иновещания стран Скандинавии на коротких волнах, то Радио Финляндии покинуло их в 2006 г, Радио Швеция — в 2010 г., др. страны Скандинавии прекратили иновещание на коротких волнах еще раньше, но ряд из них сохранили иновещание в Интернете), и вообще, честно говоря, и о частных вещателях из Скандинавии на коротких волнах, за исключением одной станции, также больше ничего не слышно.

А теперь о средневолновых и длинноволновых трансляциях в Скандинавии. Полностью прекращено вещание на длинных и средних волнах, как общественных, так и частных вещателей, в Швеции и Финляндии (так, Финляндия полностью прекратила, например, средневолновые передачи, как общественных, так частных вещателей в 2013 г., Швеция – в 2010 г.). В Латвии, Эстонии и Литве работает на средних волнах только несколько маломощных частных радиостанций. В случае Норвегии и Исландии сохраняется вещание общественных вещателей, причем только общественных вещателей, в длинноволновом, и средневолновом диапазонах. Так, средневолновые и длиноволновые передачи ведет Исландская вещательная корпорация RÚV и Норвежская вещательная корпорация – NRK. В свою очередь Гренландская радиовещательная корпорация – KNR, продолжает работать и в средневолновом диапазоне, а на длинных волнах продолжает вещать Датское общественное радио – DR.

Но, конечно, то, что осталось от средневолнового и длинноволнового вещания в Скандинавии – это жалкие «тени» того, что было. Если сравнивать еще с недавними временами, когда например, Радио Швеция (SR, Radio Sweden) «гремело» на средневолновой частоте 1179 кГц на всю Европу, добивая до Урала и даже Сибири, транслируя свои программы иновещания на иностранных языках, включая русский. Передатчик на 1179 кГц работал из местечка Sölvesborg на балтийском побережье с мощностью от 600 до 2000 кВт, будучи одним из самых мощных средневолновых передатчиков мире. Данный передатчик был отключен 30 октября 2010 г. – в год, кода Швеция «ушла» со средних волн.

А что осталось? На эту тему недавно (17 сентября с.г.) написало норвежское Интернет-издание Radionytt.no (процитируем выдержки в нашем переводе) по случаю предстоящего отключения, в октябре текущего года, последнего длинноволнового передатчика в Норвегии. Норвежское издание пишет:

«Хотя не многие знают об этом, но NRK (Norsk Rikskringkasting — норвежская национальная общественная телерадиовещательная корпорация Прим. OBOB.TV) всё еще ведет радиотрансляции как на длинных, так и на средних волнах. Однако сегодня эти трансляции NRK имеют очень ограниченный характер. Только длинноволновый передатчик в Ингё (Ingøy), в норвежской области Финнмарк, продолжает всё еще работать, в дополнение к средневолновому передатчику в Лонгйире (Longyearbyen), что на острове Шпицберген (Напомним, Шпицгерген является норвежским владением, но, согласно Шпицбергенскому соглашению от 1920 года, особые права на Шпицберген, среди др. стран, заявляет Россия, которая расположила на острове предприятия в поселке Баренцбург Прим. OBOB.TV).

Через упомянутые средневолновый и длинноволновый передатчики первой программы норвежского радио NRK P1 также транслируются расширенные сводки погоды, среди прочего, предназначенные для целей судоходства.

NRK некоторое время назад решило, что полезность использования длинноволнового передатчика в Ингё сомнительна, предложив апреле 2018 г. высказаться всем по данному вопросу. И, в общем, никто из заинтересованных сторон не оспорил сомнительность пользы от длинноволнового вещания передатчика в Ингё.

Дело в том, что прибрежный рыболовный флот, как и другие, более мелкие суда обычно находятся в пределах не более 50 километров от берега, имея возможность принимать радиовещания посредством цифровой эфирной сети DAB, которую NRK запустила ранее, и которая, как раз, укладывается в радиус уверенного приема и на расстоянии 50 км от берега, а также принимает и FM-вещание радиостанций. Морские же суда обычно имеют возможность принимать радиовещание, вместе с транслируемыми им сводками о погоде, через спутник. NRK вещает Северную Европу через спутники Thor 5 и Sirius 4. Имея всё это в виду, NRK отключит передачи на длинной волне из Ингё в течение октября 2019 года.

Таким образом, останется только средневолновый передатчик NRK в Лонгйире, на острове Шпицберген, работающий с мощностью 1000 Вт, т.е. в 1 кВт. Местные губернатор и население отмечают, что средневолновое вещание с этого передатчика еще полезно, т.к. покрывает различные удаленные местности острова, в том числе места отдыха, а также важен как резервное средство оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Нынешний передатчик уже эксплуатируется почти 50 лет и нуждается в замене, и т.к. NRK решило продолжать средневолновое вещание из Лонгйира, о чем было сообщено в недавнем уведомлении NRK в адрес Министерства культуры Норвегии, то передатчик в Лонгйире будет заменен и даже усилен — его мощность увеличат до 3000 Вт, иначе говоря до 3 кВт.

NRK ранее транслировало радиопередачи с целого ряда средневолновых и длинноволновых передатчиков — из Kløfta, Kvitsøy, Fredrikstad и Vigra… Общественные вещатели, такие как глобальные — британская BBC, так и скандинавские — датское DR и шведское SR, в последние годы отказываются от вещания на длинных и средних волнах, так Шведское радио полностью отказалось от вещания в этих диапазонах». Конец цитаты.

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