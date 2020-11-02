Каким был 2009 год на российском ТВ

Кто знает как пошло бы развитие цифрового ТВ в России в целом, если бы у «Триколора» появился тогда прямой конкурент?

2009-ый год был весьма знаменательным в истории развития спутникового и эфирного телевидения в России. Сколько событий произошло в это время!

Может быть сегодня кто-то впервые узнает, что в этом году со спутника Sirius-2, который был переименован в Astra 5A, должен был вести коммерческое вещание прямой конкурент уже тогда очень популярному «Триколору».

Предлагаем ознакомиться со «слепками» информационного поля 2009-го года.

Начало вещания спутникового пакета «Радуга ТВ». В этом году этому оператору бы исполнилось 10 лет…

Элитный интерактивный проект и одновременно спутниковый DTH-оператор «Рикор» в этом году решает существенно снизить цены на своё оборудование и выйти на аудиторию среднего класса…

Спутниковый оператор «Орион-Экспресс» находится на грани прекращения своего существования из-за аварии на спутнике «Экспресс АМ-2″…

Очень насыщенный на события год. Но сегодня мы выделим материалы, о событиях, которые оказали прямое влияние на развитие эфирного цифрового телевидения в России. Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ защищает российских спутниковых операторов на Украине

Украинские кабельщики образца 2009-го года возмущены до предела. Украинцы не хотят подключаться к их сетям, а ставят тарелки с «Триколором» и «НТВ-Плюс». Более того — они по этому поводу сделали донос в Раду, чтобы чиновники запретили «Триколор» на территории Украины. Матвей об этом пишет следующим образом:

Исполняющий обязанности главы Национальной рады Андрей Мирошниченко в связи этой ситуацией заявил, что разберется, и выразил благодарность общественности, что она обращает внимание на проблему пиратства на медиарынке. Заметим, что г-н Мирошниченко также употребил слово «пиратство», что демонстрирует – враг найден! Называть пиратством сигнал из космоса – это надо уметь! Не знаю, известно ли г-ну Мирошниченко, что такие же слова в этой же ситуации употребл@ют власти Ирана, Кубы и Северной Кореи, когда пытаются бороться с тем, что на их территорию падает сигнал спутника с «нежелательными» им иностранными программами. Дожили…

Но Бог с ними, с чиновниками. Главное, что они не понимают, что все их гневные фразы бессмысленны – они ничего не смогут сделать. Они должны либо сбить спутник, но на нем и «Триколор», и «НТВ плюс» и, что важно, украинский пакет «Поверхность». То есть, тарелка может быть направлена как на украинский пакет, так и на русский, не разберешь. И, кстати, многие россияне украинского происхождения так же «пиратски» смотрят на территории России все украинские программы, «тайно» купив карты доступа пакета «Поверхность» в Украине. И ничего… Но пусть г-н Мирошниченко купит пушку и сбивает.

А лучше, если Рада примет какой-то закон о домашних обысках или конфискации тюнеров, так для страны, которая движется в Европу, будет экзотичней.

Я думаю, что будут приняты новые запретительные законы и строгие правила, но не будет главного и естественного – разрешения украинским операторам транслировать российские каналы без ограничений. Чиновники во всех странах одинаковы. Насилие над собственным телебизнесом будет продолжено.

Скупой платит дважды, глупый трижды: за нынешним запретом стоит меньше налогов, которые могли бы платить украинские кабельщики, раздражение зрителей, которые хотят смотреть то, что хотят, и моральное унижение отечественного телевизионного рынка.

Но чего не сделаешь ради красивой национальной идеи.

КОМПАНИЯ GS ОТРАПОРТОВАЛА, ЧТО ЗАВАЛИТ СТРАНУ ЭФИРНЫМИ ЦИФРОВЫМИ ПРИСТАВКАМИ

А вы в курсе, что в этом году исполнилось десять лет программе перехода на эфирную «цифру»? И пока Минкомсвязь со товарищи раскачивалась с мыслями что делать, производитель ресиверов «Триколор ТВ» смело заявляет:

На производстве в «Технополисе Гусев» работает около 500 человек, и, по данным компании на конец 2008 г., с его конвейеров уже сошло более 500 тыс. приемников, в том числе некоторое количество set-top-box для цифрового ТВ, предназначенных для тестовых зон. К концу лета «Дженерал Сателайт» планирует запустить там еще два завода (ЦТС и «Пранкор») и выйти на производственную мощность до 3,5 млн приставок в год. Правда, пока не ясно, будут ли эти мощности задействованы. Стандарты и требования к приставкам в рамках перехода на цифровое ТВ еще не утверждены.

General Satellite уже сообщил о запуске производства приставок для цифрового ТВ для тестовых регионов: Кургана, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Татарстана. «Мы готовы в полной мере присоединиться к проекту по переходу на цифровое ТВ, однако пока непонятно, как именно он будет реализовываться, — говорит пресс-служба компании. — Кроме того, пока непонятно как будет закупаться оборудование для социально незащищенных групп граждан. В любом случае новые производственные мощности нам пригодятся. Не исключено, что мы выйдем на рынок Европы».

А теперь представьте себе. Российский производитель открыто заявляет, что он готов открыть масштабное производство цифровых эфирных ресиверов и полностью обеспечить ими страну. Но в министерстве не знают что с этой эфирной «цифрой» делать… В результате российский производитель оказался не у дел. Зато сейчас, когда эта «цифра» наконец-то запущена на рынке куда ни плюнь — китайский ширпотреб. Мы не знаем какое качество было бы у эфирных ресиверов GS, но смеем предположить, что не хуже чем у нынешних. А самое главное — ресиверы бы собирались на территории России.

ASTRA 5A ХОРОНИТ ВМЕСТЕ С СОБОЙ КОНКУРЕНТА «ТРИКОЛОРУ»

Цитируем материал на сайте Tele-Sat.INFO:

Предполагалось, что вещание будет вестись с позиции 31,5 гр.в.д. Но, как мы знаем, в этой позиции в январе «скончался» бывший «Sirius-2». А затем в стране самой популярной темой стал кризис…

В итоге, хотя новый спутник уже вещает на 31,5 E вещание «Сonnecto TV» так и не возобновилось. Радиопакет, скорее всего в ближайшее время там появится. А вот будут ли почти бесплатные федеральные каналы? Пока на этот вопрос ответа не могут дать даже в самом «Сonnecto TV».

Именно об этом таинственном проекте, который так и не пошёл дальше дистрибьюции радиостанций со спутника мы и поговорим в нашей следующей ностальгической публикации. Ведь кто знает как пошло бы развитие цифрового ТВ в России в целом, если бы у «Триколора» появился тогда прямой конкурент?

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!