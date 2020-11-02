Страсти по "цифре"

По всей России таких населённых пунктов множество.

В то время как замминистра РФ господин Волин отчитывается об успешно прошедшей второй волне отключения аналоговых телеканалов, а некоторые региональные телевизионщики на полном серьёзе рассказывают, что смотреть одновременно и аналоговое и цифровое телевидение проще паренной репы (по этому поводу у нас чуть позже будет отдельная публикация), рядовой пользователь начинает изливать свои критические замечания в интернете.

Оказывается, что с приёмом эфирной цифры всё оказалось не так просто как рапортует господин Волин и прочие ответственные чиновники. Давайте разберём критические замечания по пунктам.

ПЕРВОЕ. На бумаге одно, а в действительности — другое. Мы некоторое время назад объезжали сёла Ставропольского края, которые официально не попали в зону покрытия цифрового эфирного сигнала. Делали это в рамках испытаний мега-антенны от саратовского завода «РЭМО» (скоро по этому поводу тоже будет отдельный материал). В результате обнаружили следующее: из пяти населённых пунктов, которые официально не принимают сигнал двух цифровых мультиплексов, два на самом деле находятся в зоне покрытия и приём возможен на самую обычную антенну, а один населённый пункт, который находится «в яме», почему-то в этот список не попал. И даже супер-антенна от «РЭМО» в ряде точек этого села с трудом смогла поймать сигнал с передающей вышки. Что тут говорить об обыкновенных антеннах — естественно, что в лучшем случае местные жители их поднимают очень высоко над домом, и тогда возможен приём первого мультиплекса, но из соседнего региона. Однако этот населённый пункт официально считается принимающим бесплатный цифровой сигнал, и все преференции спутниковых операторов на него не распространяются. Я более чем уверен, что по всей России таких населённых пунктов множество.

ВТОРОЕ. Сигнал должен быть. Но его нет. Либо почти нет.

Положительных отзывов не очень много. Кто-то из комментаторов резюмирует:

В общем, задумка не плохая по переходу с аналога на цифру, но для людей пенсионного возраста очень тяжело все дается. Раньше просто включил телевизор и все показывает, а теперь им приходится делать дополнительные манипуляции чтобы смотреть цифровые каналы (переключать режим с TV на AV где подключена приставка, т.к. телевизоры у них очень старые). У волонтеров уходит очень много времени на то, чтобы пенсионерам объяснить как теперь пользоваться, чтобы они могли смотреть

Проблемы у пользователей понятны. Естественно, что таким пользователям требуется помощь специалистов-профессионалов. Но Министерство связи продолжает упорно рекламировать услуги неких волонтёров, которые придут и всё сделают бесплатно. А господин Волин с улыбкой на устах отчитается, что всё проходит хорошо.

По поводу просмотра канала «Россия-1». Действительно, в ряде случаев наблюдается проблема с тем, чтобы этот канал прописался в некоторых телевизорах и даже в некоторых приставках (встречается реже). Всё это происходит от того, что данный канал транслируется не так, как остальные телеканалы в мультиплексах. Но так как продажа приёмного оборудования пущена господином Волиным и Ко на самотёк, то идут негативные случаи.

ТРЕТЬЕ. Качество приставок.

И действительно, качество приставок, которые продаются в ценовом диапазоне от 900 до 1500 рублей оставляет желать лучшего. От большого ли ума некоторые чиновники предлагали пенсионерам покупать приставки по 600 рублей (были и такие заявления) — кажется, что можно даже не обсуждать. По практике я сталкиваюсь со случаями, когда пользователь за три года пользования этими дешёвыми приставками меняет их практически каждый год. А всё от того, что действительно данная продукция выпускается абы где и абы кем. В своё время господа из Минкомсвзи прошляпили момент, когда производство приставок с нормальным сервисом можно было делать в России. Пускай бы эти приставки стоили бы и дороже, но не выходили из строя в таких количествах. Но, похоже, сейчас это мало кого волнует. Главное ведь отчитаться наверх, что всё хорошо, а на рынках полно вариантов дешёвых приставок. А то, что они в лучшем случае отработают до первого серьёзного скачка напряжения, ответственных чиновников вряд ли беспокоит. Хотя бы потому что для своего жилища они имеют возможность приобрести современный телевизор, пр наличие которого надобность в дешёвом китайском ширпотребе отпадает.

Впереди — третья и последняя волна отключения эфирного аналога. Учитывая множащиеся отзывы на работу эфирной цифры, при том что ответственными лицами рекламируется приобретение для её приёма заведомо сомнительной продукции, а не качественного и более дорогого приёмного оборудования, будет любопытно продолжать наблюдать за этой всей эфирной вакханалией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!