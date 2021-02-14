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Наурыз в Казахстане намерены праздновать десять дней

Фото: Отырар 14 февраля 2021, 16:49

Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, планируют проводить 10 дней, с 14 по 23 марта.

Наурыз в Казахстане намерены праздновать десять дней по утвержденной правительством концепции, сообщает zakon.kz.

Министерство культуры и спорта по поручению главы государства разработало и разместило на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства "Об утверждении концепции празднования Наурыз мейрамы".

В проекте отмечается, что мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, планируют проводить 10 дней, с 14 по 23 марта. Механизмы реализации концепции будут следующими:

  • 14 марта – "День приветствий" ("Көрісу күні");
  • 15 марта – "День природы" ("Жайлау күні");
  • 16 марта – "День памяти предков и благословений" ("Шежіре күні");
  • 17 марта – "День истории" ("Тарихқа тағзым күні");
  • 18 марта – "День добрых дел" ("Игі істер күні");
  • 19 марта – "День спорта и мастерства" ("Шымырлық пен шеберлік күні");
  • 20 марта – "День мудрости и знаний" ("Зияткерлік күні");
  • 21 марта – "День национальной кухни" ("Ұлттық тағамдар күні");
  • 22 марта – "Ұлыстың ұлы күні";
  • 23 марта – "День почтения" ("Жоралғы күні").

Также в концепции приводятся и задачи праздника:

возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;

укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;

сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности;

развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;

осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.

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