Телевидение Узбекистана дошло до запада

На днях появилась возможность попробовать принять государственный пакет телеканалов узбекского телевидения, который появился на соседней позиции 52 градуса восточной долготы.

Любители спутникового телевидения должны помнить времена, когда через КА «Экспресс AM-22» в позиции 53 градуса восточной долготы транслировался пакет из двух теле- и трёх радиоканалов республики Узбекистан: «Uzbekistan», «Forum TV», «Radio Uzbekistan» (2 версии) и «Forum FM».

Это был единственный спутниковый пакет из этой азиатской республики, некогда входившей в состав СССР. Со временем внезапно прекратилась трансляция «Forum TV» и её заменила тесткарта. На днях появилась возможность попробовать принять государственный пакет телеканалов узбекского телевидения, который появился на соседней позиции 52 градуса восточной долготы. В него входят 12 телепрограмм и четыре радиоканала.

Узбекский мультиплекс появился на частоте 12,341 ГГц, пол. вертикальная (SR: 16532, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Содержит 12 телевизионных каналов в MPEG-4/SD, а также 4 радиостанции. Все они транслируются открыто. Мультиплекс работает в западном луче, обеспечивая идеальный прием в странах Центральной Европы и западных регионах России, а также на Украине и в Белоруссии.

Идентичный пакет транслируется на спутнике NSS-12 (57 градусов восточной долготы) на частоте 11,587 ГГц, пол. горизонтальная (SR: 16532, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Здесь он вещает в центральноазиатском луче.

Приводим полный список каналов, которые можно принимать в данном мультиплексе:

O’zbekiston (ocновной канал ТВ Узбекистана) Yoshlar (канал для молодых телезрителей) Sport UZ (спортивный) Toshkent (столичный телеканал) Madaniyat va ma’rifat (культура) Dunyo bo’ylab (познавательный) Bolajon (детский) Navo (музыкальный) Kinoteatr (кино, в т.ч. фильмы на русском языке) Oilaviy (о здоровье, отдыхе родителей и детей) Uzbekistan 24 (информационный) Mahalla (образовательный) + радиостанции Radio Mahalla (образование), Radio Uzbekistan, Radio Uzbekistan 24 и Radio Yoshlar (молодёжное).

В эфире программ узбекского телевидения часто можно наблюдать передачи на русском языке. Следует также обратить внимание на присутствие в государственном пакете образовательных и молодёжных телестанций, чего нет в российских мультиплексах.

Если же у вас нет спутниковой антенны или вы не попадаете в зону покрытия обоих спутников, с которых транслируется узбекский государственный теле-радиопакет, то можно познакомиться с программами ТВ Узбекистана в интернете на сайте Lime HD TV, который относится к кабельному телевидению Новочебоксарска.

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