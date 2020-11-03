Каким не должно быть современное спортивное телевидение

Каналы-кинобудки в современных реалиях обречены.

Намедни мы решили познакомиться с новым спортивным телеканалом «Мир баскетбола». Благо, он был создан Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) и на нём наверняка могли бы быть интересные трансляции, которые поспособствовали популяризации данного вида спорта.

В настоящий момент баскетбольный сезон на перерыве и новое первенство во всех российских лигах начнётся осенью. Но данный канал начал своё вещание ещё тогда когда шли решающие матчи. Правда, ничего зрители нового телеканала из этого не увидели. Хотя качество трансляций из некоторых регионов вполне приличное. Вместо этого зрителю было предложено смотреть матчи прошлых чемпионатов мира и Европы. И ничего более.

Вот какую аннотацию данному телеканалу можно прочитать на официальном сайте одного из спутниковых операторов: «В эфире – матчи сборной России, ведущих российских клубов, Лиги чемпионов и Евролиги, команд NBA (США), ACB (Испания), NCAA (США и Канада), женской Евролиги. Познавательные программы об истории баскетбола, архивные записи лучших игр, передачи о знаменитых спортсменах, новости баскетбольной жизни.»

Наполнение канала просто великолепное. Но только «на бумаге». По факту в эфир выходят «нафталиновые» трансляции. Никакой обещанной разноплановости — только баскетбольное ретро. У канала даже нет своего официального сайта, где можно было бы почитать баскетбольные новости и узнать программу передач. И при этом данный телеканал входит в дополнительный спортивный пакет оператора.

Когда телеканал начал своё вещание можно было сделать скидку на то, что оно тестовое и в эфире должны появиться хотя бы матчи финальных серий российских Суперлиг (в российском баскетболе, оказывается все дивизионы либо Супер, либо Премьер). Тем более, что РФБ ведёт на своём сайте трансляции со всех матчей, даже с молодёжных. Почему бы, к примеру, не показать зрителям матчи мужской Суперлиги-1? Всё-таки на большом экране телевизора эти матчи смотрелись бы куда интереснее, чем на сайте федерации. Почему бы вообще не сделать канал, который будет регулярно информировать о событиях в российском баскетболе? Например, как это сделано в случае с футболом и хоккеем. Ведь никто не скажет, что каналы «Матч! Премьер» и «КХЛ» неполноценные.

Но создатели канала пошли по простому пути. В результате чего в эфире появился телеканал-пустышка, который можно было назвать «Баскетбол — ретро», но никак не «Мир баскетбола».

Вполне возможно, что с наступлением нового сезона на канале что-то изменится и архивные трансляции будут заменены на новые, а канал получит, наконец, свой полноценный сайт и достойное наполнение. Но пока данный телепроект более походит на попытку более десяти лет назад сделать телеканал о регби. Но тогда регбийный телеканал хотя бы в кодировке не вещал, а здесь канал «Мир баскетбола» сразу же ушёл в код и недоступен для широкого просмотра. Может быть это и к лучшему — смотреть на нём, если вы не настоящий баскетбольный фанат-мазохист нечего.

С тем же успехом, как в случае с «Миром баскетбола», можно сделать канал про хоккей с мячом и крутить на нём записи с чемпионатов мира, например. А затем предложить данный канал абонентам восточных регионов России, где этот вид спорта любят.

Как показывает практика, каналы-кинобудки в современных реалиях обречены. И если в ближайшую осень на телеканале «Мир баскетбола» ничего не изменится, то сами операторы, которые распространяют сигнал данного телеканала должны задать определённые вопросы его владельцам. Хотя, если РФБ ещё и оплачивает операторам распространение вещания канала, то ничего не изменится.

Вот такой странный телепродукт появился на нашем телевизионном рынке в этом году. Почему странный? Потому что есть такое мнение о том, что лучше сначала довести идею до ума, а потом выпускать её на суд публики. В случае с «Миром баскетбола» получилось всё ровно наоборот.

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