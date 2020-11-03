Можно ли смотреть спутниковое ТВ через Wi-Fi

Обычные спутниковые антенны направляют сигнал на ресивер через коаксиальный кабель. С SAT-IP телевидение без проблем работает и через WLAN.

Возможность смотреть цифровое спутниковое телевидение в различных местах квартиры или дома требует трудоемкого объединения в сеть нескольких устройств. Причина: каждое телевизионное приемное устройство необходимо подключать к спутниковой антенне посредством коаксиального кабеля.

Устройство Elgato EyeTV осуществляет потоковую передачу в домашнюю сеть четырех программ одновременно

Подобное сложное объединение в сеть уже устарело: еще несколько лет назад было продемонстрировано такое решение, как EyeTV Netstream от Elgato. Идея состоит в следующем. Цифровой телевизионный сигнал через сервер подается в домашнюю сеть. После этого через LAN или Wi-Fi, ставшие привычными во многих домах, телевизионные сигналы передаются на конечные устройства. К этим устройствам относятся не только ТВ, но и компьютеры, планшеты и смартфоны.

До сих пор существовала такая проблема, как отсутствие у Elgato и других производителей общего стандарта для организации IP-потока «живого ТВ». Вместо этого выдумывались собственные решения для потоковой передачи. Таким образом было невозможно комбинировать устройства разных производителей, и даже при приверженности аппаратам одной компании результаты в большинстве случаев не радовали.

В устройстве FritzBox 6490 от AVM уже встроен сервер SAT-IP

С SAT-IP появился протокол (европейский стандарт 50585:2014), интегрирующий в домашнюю сеть даже телевидение с разрешением HD. Благодаря стандарту Sat-IP можно комбинировать устройства разных производителей. У Elgato есть сервер Sat-IP под названием EyeTV Netstream 4Sat, в котором дополнительно встроен аппаратный транскодер. При этом неважно, используется ли цифровое устройство LNB или мультисвитч (в многоквартирном доме). Для кабельного подключения в квартире распределять в сети телевизионную программу может AVM FritzBox 6490. Оба варианта имеют слабую сторону: они передают только незакодированные ТВ-программы.

CHIP расскажет об этой технологии подробнее.

Потоковая передача в домашней сети

Наименование SAT-IP может ввести в заблуждение, поскольку протокол поддерживается не только спутниковым телевидением, но и кабельным, и эфирным (DVB-C и DVB-T).

Центральным элементом в технологии SAT-IP является сервер SAT-IP, часто обозначаемый также как преобразователь DVB-IP. Этот сервер располагается непосредственно за телевизионным приемным устройством и присоединяется, например, к цифровому LNB (Low Noise Block — малошумящий конвертер-моноблок) спутниковой тарелки или к мультисвитчу.

Под крышкой спрятано несколько высокочастотных тюнеров. В настоящее время популярностью на рынке пользуются серверы SAT-IP, имеющие от двух до восьми тюнеров. Тюнеры демодулируют телевизионный сигнал, который на следующем этапе пакуется в IP-пакет и передается дальше.

Каждый тюнер, согласно стандарту SAT-IP, может осуществлять поддержку как одного клиента (Unicast), так и одновременно рассылать телевизионную программу на несколько приемных устройств (Multicast). При этом поток данных Live-TV остается неприкосновенным.

Есть два сервера, в которых встроен аппаратный транскодер, расширяющий функциональность и не являющийся обязательным компонентом стандарта SAT-IP.

В домашней сети SAT-IP работает по протоколу потоковой передачи DLNA, подразделяющегося на два уровня: уровень среды, через который передаются пакеты данных Live-TV, и уровень управления, через который запрашивают доступ устройства. При наличии SAT-IP ничего не происходит, пока что-то не будет затребовано клиентом.

Технология SAT-IP не требует полного обновления домашней сети. Можно продолжать использовать уже имеющиеся спутниковые антенны. Центральным элементом этой технологии является сервер SAT-IP, который подключается к телевизионному приемному устройству. Этот сервер принимает программу и пакует телевизионные данные в IP-пакеты. Он передает их через роутер в сеть и далее на устройства через LAN или Wi-Fi.

Если на устройстве запускается клиент, он ищет в сети доступные серверы SAT-IP. В большинстве случаев серверы и клиенты должны обладать соответствующими IP-адресами. При соответствии IP-адресов поиск сервера должен автоматически сработать через SSDP (Simple Service Discovery Protocol, простой протокол обнаружения серверов), поскольку каждый включенный сервер регистрируется в сети.

Кстати, стандарт SAT-IP по умолчанию предусматривает в сети несколько серверов SAT-IP, не входящих в противоречия друг с другом.

Если клиент и сервер находят друг друга, клиенты могут запросить потоки. Для этого в качестве протоколов стандарт предоставляет классический HTTP или же настроенный на потоковую передачу RTSP (Realtime Streaming Protokoll).

Через запрос воспроизведения клиент запрашивает у сервера определенную телевизионную программу. Для этого требуется лишь вызвать нужный ID потока. Если ID оказывается правильным, то начинается передача пакетов RTP (Realtime Transport Protoсol).

У пакета данных SAT-IP поток MPEG2/4 пакуется в виде фрагментов по 188 байт. Семь таких потоков вместе с заголовками RTP, UDP и IP образуют пакет SAT-IP размером 1356 байт.

SAT-IP осуществляет передачу двух типов данных. На уровне управления находятся устройства UPnP. Команды рассылаются через RTSP (Realtime Streaming Protokoll, потоковый протокол реального времени). На уровне среды обеспечивается передача ТВ-потока через RTP (Real Time Protoсol, протокол реального времени) или HTTP. Пакеты данных упаковываются и переадресовываются через протоколы UDP или TCP/IP.

Декодирование данных

Стандарт SAT-IP не ограничивает качество передаваемых данных. Неважно, что подлежит последующей обработке: SD, HD или 4K, поступающие на телевизионное приемное устройство. Кроме того, SAT-IP рассчитан на передачу как незакодированных, так и закодированных программ.

Для декодирования потоков сервер SAT-IP или клиент должны предоставить место для интерфейса подключения. Через модуль интерфейса подключения телевизионная программа декодируется и после этого может передаваться дальше в сеть.

Но, конечно, SAT-IP сработает должным образом только при наличии достаточно скоростной сети. Для полной ретрансляции у DVB-S2 нужно планировать 40 Мбит/с. Если нужно параллельно пропускать через домашнюю сеть разные программы, безусловно, необходима гигабитная инфраструктура.

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