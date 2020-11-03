Российские региональные телевизионщики массово вышли на спутник

Никогда ещё за историю российского ТВ такого количества региональных телекомпаний не использовало спутниковое вещание.

Обладатели спутниковой антенны в настоящий момент оказались в любопытной ситуации.

При желании, они могут смотреть на экране своих телевизоров передачи практически всех основных региональных телекомпаний Российской Федерации, которые получили возможность эфирной трансляции в рамках сотрудничества с «Общественным Телевидением России». Конечно, для этого им придётся устанавливать антенны размером от 1,2 м, но сам факт возможности смотреть на экране своих телевизоров вещателей практически со всей России действительно может быть интересным. Никогда ещё за историю российского ТВ такого количества региональных телекомпаний не использовало спутниковое вещание.

Предназначение таких трансляций одно — раздача эфирного цифрового сигнала по наземным пунктам ретрансляции, которые отправляют его непосредственно в эфир в стандарте DVB-T2. Как известно, региональные телевизионщики получили такую возможность на частотах «Общественного Телевидения России» ежедневно с 6 до 9 ч. и с 17 до 19 ч. местного времени. Таким образом, за исключением семи регионов России, в эфире появилось множество десятков региональных версий «ОТР», которые выходят в эфир по схеме «Москва + два эфирных окна местного вещателя в день».

Самое большое количество таких каналов транслируется через спутник «Экспресс АМ-7» в точке 40 градусов восточной долготы. Обладатели спутниковых антенн с конвертором для приёма сигнала C-диапазона могут смотреть пакеты, в которых идут трансляции региональных мультиплексов, состоящих из местных версий каналов «Россия-1», «Россия-24» и «ОТР». В частности, здесь ведут свою работу телекомпании Северного Кавказа, Татарстана, Калужской области, Воронежской области и множества других.

Также можно принимать подобные программы и через Ku-диапазон. В частности, через спутник «Экспресс АМ-6» (53 градуса восточной долготы). Здесь возможен приём телепрограмм Ярославской области и Краснодарского края.

Относительно небольшое количество таких вещателей присутствует на восточных спутниках. Например, через КА «Ямал-401» (90 гр.вост.долг.) можно принимать трансляции региональных версий «ОТР» из Красноярского края, Томской области, Новосибирской области и др.

Разумеется, что на стандартный цифровой спутниковый ресивер приём данных телеканалов невозможен т.к. они транслируются в мини-мультиплексах с T2-MI. Но в настоящий момент на рынке присутствует большой ряд спутниковых ресиверов, для которых разработано программное обеспечение, позволяющее принимать такие пакеты каналов.

Точные технические параметры вещания региональных мини-мультиплексов со спутника опубликованы на сайтах, где размещены таблицы спутниковых телеканалов. Например, на популярных в России и странах СНГ flysat.com или lyngsat.com.

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