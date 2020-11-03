Российский деловой новостной телеканал начал вещание на YouTube

В настройках трансляции присутствует возможность смотреть вещание телеканала в стандарте высокой чёткости, но по факту трансляция идёт в стандартном разрешении.

Один из старейших информационных российских телеканалов РБК некоторое время назад тестировал своё вещание на YouTube. Но трансляция шла не через основной аккаунт телеканала на данном видеохостинге.

Спустя некоторое время вещание прекратилось, но на днях телеканал возобновил его. Учитывая доступность трансляций на YouTube, теперь РБК можно смотреть не прибегая к услугам кабельных и спутниковых операторов. Нужно просто ввести в поиск интернет-сервиса известное сочетание из трёх букв

РБК — это ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. Именно у РБК удалось работать практически во всех средах распространения контента и несколько лет одноимённый телеканал даже транслировался со спутника Hot Bird в позиции 13 градусов восточной долготы на европейский континент.

На днях канал начал официальное вещание на крупнейшем мировом видеохостинге YouTube:

Любопытно, что в настройках трансляции присутствует возможность смотреть вещание телеканала в стандарте высокой чёткости, но по факту трансляция идёт в стандартном разрешении.

Вещание канала РБК на YouTube в настоящий момент нестабильное и иногда прерывается. Последняя трансляция началась в день написания данного материала.

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