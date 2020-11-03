Россияне получат бесплатное спутниковое телевидение

Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает обязать отечественных операторов спутникового телевидения предоставлять всем желающим россиянам бесплатный доступ к 20 основным телеканалам.

Операторов связи обяжут без абонентской платы предоставлять доступ к 20 отечественным каналам, в числе которых «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель» и другие.

Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает обязать отечественных операторов спутникового телевидения предоставлять всем желающим россиянам бесплатный доступ к 20 основным телеканалам. Это следует из поправок к закону «О связи», которые определяют статус национального спутникового оператора обязательных общедоступных телеканалов.

Список обязательных каналов включает «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Правда, такое телевидение все же не будет полностью бесплатным — в законе предусмотрена «единовременная оплата доступа к сети».

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