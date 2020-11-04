Спутник Turksat-5A отправится на орбиту

Приложение zakon.kz
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Он будет запущен ракетой от американской компании SpaceX.
Представители оператора Turksat, выступая на шоу Washington Satellite 2019, сообщили, что их следующий телекоммуникационный спутник Turksat 5A будет запущен на орбиту в следующем году, не позднее чем во втором квартале, хотя на несколько месяцев позже, чем планировалось изначально.
В настоящее время спутник находится в производстве, осуществляемом Airbus Defense & Space. После изготовления он будет запущен ракетой от американской компании SpaceX.
Генеральный директор Türksat Ченк Шен заявил, что производство Türksat 5A, Türksat 5B и первого отечественного спутника Турции Türksat 6A уже началось. После Türksat 5A планируется к запуску широкополосный спутник Türksat 5B (в 2021 году). Türksat 5B будет работать в позиции 42 градуса восточной долготы.
Türksat 5A является спутником непосредственного телевизионного и радиовещания. Он будет работать в диапазоне Ku с точки 31 градус восточной долготы и будет обслуживать территорию Турции, ближневосточного региона и некоторых регионов Африки. Он будет предназначен для телевещательных услуг и услуг широкополосной передачи данных.
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