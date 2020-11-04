Спутниковая платформа МТС на взгляд изнутри

МТС не рассматривает спутниковое телевидение как какой-то элитарный продукт для людей с доходами выше среднего.

Спутниковая платформа МТС отличается от трех других спутниковых операторов России следующим, в главном:

Отличие от конкурента А:

Для спутниковой платформы МТС главное — это именно услуга телесмотрения, а не продажа абонентам «железа». Не нужно побуждать абонентов менять оборудование только, чтобы попытаться на этом заработать, как это делает один из конкурентов МТС на рынке спутникового вещания;

Отличие от конкурента Б:

МТС не рассматривает спутниковое телевидение как какой-то элитарный продукт для людей с доходами выше среднего, как это было на старте выхода технологии на рынок, и все ещё остаётся в парадигме у другого конкурента. Спутниковое телевидение, по убеждению МТС – это технология для массового потребителя, и цены на пакеты каналов должны быть адекватными;

И, наконец, от конкурента, назовем его В – того, который теперь увлекся услугами по технической трансляции для телевещателей, отойдя от функции исключительно платформы непосредственного вещания, спутниковая платформа МТС отличается тем, что тщательно подбирает каналы в свои пакеты, избегая присутствия «проходных» каналов только, что называется, для количества. Тогда как кое-то из конкурентов этим не пренебрегает.

В спутниковой платформе МТС верят, что если спутниковая платформа непосредственного вещания будет предлагать сбалансированный интересный набор каналов и, что важно, по адекватным для абонентов ценам, то ее будет ждать успех. Нужно проявлять всю возможную гибкость, не забывая о прибыльности проекта, но при этом работать в интересах зрителей, считают в спутниковой платформе МТС. Гибкость в таком случае будет конкурентным преимуществом.

В следующей части этой серии мы поговорим (на основе данных, полученных в ходе бесед с представителями спутниковой МТС), в частности, о том, сколько абонентов у спутниковой платформы МТС, и кто такие, на взгляд руководства спутниковой МТС, «свободные радикалы».

Данная серия заметок написана автором OBOB.TV на основе субъективных впечатлений. Целью заметок является желание показать, как самопозиционирует себя спутниковая платформа МТС.

В прошлом месяце спутниковая платформа МТС открыла свой второй, резервный телепорт — в Казани. Здесь кадр из репортажа об этом телеканала Татарстана — ТНВ, с изображением станции телепорта. Резервный телепорт исключает возможность аварийного отключения, в том числе по погодным условиям. «Запуск нового телепорта позволяет нам гарантировано исключить влияние на трансляцию тех факторов, которыми мы не можем управлять, например, погодных условий, и обеспечить абонентам бесперебойные трансляции», сказал в связи с открытием телепорта генеральный директор спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. И продолжил: «Мы единственный оператор в России, имеющий собственный резервный телепорт и собственные транспортные каналы между головной станцией и телепортами. Это дает нам возможность сократить издержки на предоставление услуг и обеспечить нашим клиентам качественное вещание по максимально доступной цене».

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