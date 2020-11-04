НТВ-ПЛЮС рассказал поколении потребителей контента с ОТТ-платформ

Кроме спутника, компания активно развивает вещание в сети Интернет.

На московском телеком-форуме РБК «Новый телеком 2019 в эпоху цифры» представитель НТВ-ПЛЮС — рассказал об успешном кейсе развития онлайн-вещания на собственной ОТТ-платформе, а также о привычках обитателей ОТТ-платформ по всему миру.

Константин Смирнов, руководитель департамента цифровых продуктов ООО «НТВ-Плюс», в своем выступлении привел достаточно большой объем данных по рассматриваемой теме, некоторые из которых мы попытаемся представить в данной заметке.

Вначале напомним, что НТВ-ПЛЮС стала первой российской спутниковой платформой, которая сделала ставку на вещание в разных средах. Кроме спутника, компания активно развивает вещание в сети Интернет. И по этому случаю не так давно даже сменила слоган. Теперь он звучит так: «Всегда, везде, на любом устройстве».

Целевой аудиторией спутниковым оператором выбрана молодежь, которая хочет потреблять самый разнообразный высококачественный контент, в частности посредством вышеупомянутой OTT-платформы от НТВ-ПЛЮС.

OTT-платформа НТВ-ПЛЮС включает около двухсот телеканалов, которые можно смотреть на любом устройстве и в любом месте, где есть Интернет и, что называется, «не привязываться» к телевизору или какому-то одному гаджету, — и это, собственно, и есть онлайн ТВ от НТВ-ПЛЮС. В дополнение к пакетам каналов OTT-платформа спутникового оператора представляет и раздел видеопрограмм и трансляций по запросу (Video on Demand), — всего же на OTT-платформе семь тематических пакетов телеканалов и три библиотеки видео.

Константин Смирнов следующим образом характеризует преимущества платформы OTT-платформы от НТВ-ПЛЮС:

• Более 200 каналов

• Самые большие библиотеки фильмов и сериалов

• Доступно на любом устройстве: смартфон, компьютер, планшет, телевизор через Smart TV, Android TV Apple TV, Chromecast, AirPlay

• Сервис «Смотри сейчас»: архив эфира линейных каналов

• Управление эфиром: пауза, перемотка

• Удобный функционал и возможность подключения услуги в рамках одного приложения

• Приемлемая цена, одна из лучших на рынке

• Возможность тестирования сервиса: 7 первых дней бесплатно

• Собственная технологическая платформа

• Запуск TVOD кино до конца 2019 года

Далее представитель НТВ-ПЛЮС в своем выступлении отметил, поэтому совсем немудрено, что пользователи, которые отказались от традиционного телесмотрения и «оборвали провод», перейдя на просмотр телепрограмм через Интернет, «ни о чем не жалеют».

«Это подтверждается и зарубежной статистикой. Согласно OpenX, 2019 Consumer OTT report, 52% пользователей, перешедших на ОТТ-сервисы, не скучают по классическому платному ТВ. Потребители не хотят платить за каналы, которые не смотрят, и ограничивать себя в отношении места, времени и устройства для просмотра. Количество тех, кто, что называется, обрывает провод, продолжает расти», говорит руководитель департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС.

И замечает с юмором:

«Теперь ТВ действительно везде, т.к. OTT-сервисы проникают в каждый уголок, и пользователи заняты просмотром в самых неожиданных местах. Так, 30% пользователей ОТТ-подписок смотрели видео в туалете, согласно данных мировых платформ».

И напоследок еще несколько интересных данных о привычках пользователей ОТТ-платформ по всему миру, приведенных Константином Смирновым:

«Только 10% пользователей ОТТ-платформ предпочитают скачивать видео, остальные смотрят «в потоке». Исключение – пользователи мобильных телефонов. Пользователи мобильных телефонов смотрят видео меньше тех, кто предпочитает другие устройства (2,5 в неделю против 3 часов для планшетов и 4 часов – для Smart TV).

И за первым экраном следует второй: уже 70% взрослой аудитории, например, в США смотрят телевизор, не выпуская из рук мобильный телефон, или же имея рядом включенный ПК. И только 7% из них просматривает при этом на втором устройстве контент, имеющих отношение к передаче по ТВ, т.е. ОТТ- просмотр — теперь уже совсем не дополнительный вид телесмотрения».

Исходя из всего вышеизложенного, неудивительно, что ОТТ-сервисы, согласно Константину Смирнову, и для НТВ-ПЛЮС — это одна основных, если не основная, точка роста.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!