Состоялся запуск первой трансляции камина в HD со спутника

Более двадцать лет назад трансляция польского развлекательного телеканала RTL-7 на ночь прерывалась показом камина с горящими дровами под приятную музыку.

Настал первый месяц зимы и мы в своих декабрьских публикациях будем иногда уделять внимание новогоднему и просто «расслабляющему» телевидению. Конечно, спутниковым каналам в настоящее время трудно состязаться с разнообразием того, что может предложить интернет.

Но качественный контент и в плане наполнения эфира и качества изображения пока за традиционными каналами. Но сегодня мы расскажем о начале вещания в стандарте высокой чёткости не совсем обычного, но очень знакомой… телекартинки.

Более двадцать лет назад трансляция польского развлекательного телеканала RTL-7 на ночь прерывалась показом камина с горящими дровами под приятную музыку. Впрочем, подобный приём демонстрировали наверняка не только польские телевизионщики… Прошли годы и на турецкой платформе Digiturk появился специальный телеканал, который под музыку показывал горящий камин. Недавно телестанция Şömine Keyfi (в переводе — «Удовольствие от камина», читается как «Кёмин кайфи») прекратила трансляцию и, вполне возможно, что это было связано с перестановками, который осуществлял провайдер на спутнике Eutelsat 7A в позиции 7 градусов восточной долготы.

По информации издания parabola.cz на днях этот канал возобновил вещание. Но, если раньше оно шло в стандартном разрешении, то теперь «кайфовать» можно от камина в высоком разрешении видеосигнала. «Кёмин Кейфи» (Şömine Keyfi) стал транслироваться в HD (1920x1080px, звук 192 кбит/с). «Спутниковые» телезрители могут использовать этот канал для возможного комфортного отдыха перед экраном телевизора в предстоящую зиму. Тем более, что этот камин безопасен и не нужно беспокоиться о его обслуживании.

Параметры вещания Şömine Keyfi HD: Eutelsat 7A (7 гр.в.д.), частота 11,513 Ггц, поляризация горизонтальная, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK.

Кстати, подобная онлайн-трансляция на YouTube в момент написания материала имеет более 10 тысяч зрителей в онлайне. Качество картинки, конечно, не самое оптимальное, но музыкальный рождественский фон полностью компенсирует этот недостаток.

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