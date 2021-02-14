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Опубликовано новое постановление о карантине в Алматы

Фото: zakon.kz. 14 февраля 2021, 17:31

Опубликовано новое постановление Жандарбека Бекшина.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, снимается ограничение по времени с работы ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, также они теперь могут работать по воскресеньям.

  • Продовольственные и непродовольственные открытые и крытые рынки могут работать по выходным, заполняемость - не более 30%.
  • Продлена работа объектов общепита до 24:00, с закрытием счетов в 23.00. Заполняемость до 50%, не более 50 посадочных мест.
  • На удаленный режим требуется перевести не менее 50% сотрудников.
  • Снимается ограничение по времени с работы субъектов финансового рынка, "Казпочты" и ЦОН-ов.
  • Увеличивается до 30% заполняемость кинотеатров, театров.
  • Разрешены индивидуальные и групповые тренировки в спорткомплексах, в группах не более 10 человек.
  • Разрешается деятельность религиозных объектов, проведение намаза (бес намаз) в мечетях, коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Без проведения жума намаза.
  • Снимается ограничение по времени с работы саун СПА-центров бассейнов. Также они могут работать в воскресенье.
  • Однако сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений, в том числе расположенных в ТРЦ и ТД (банкетные залы, бильярдные, компьютерные, ночные, игровые клубы, лото-клубы, караоке, боулинг, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, букмекерские конторы).

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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