Опубликовано новое постановление о карантине в Алматы

Опубликовано новое постановление Жандарбека Бекшина.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, снимается ограничение по времени с работы ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, также они теперь могут работать по воскресеньям.

Продовольственные и непродовольственные открытые и крытые рынки могут работать по выходным, заполняемость - не более 30%.

могут работать по выходным, заполняемость - не более 30%. Продлена работа объектов общепита до 24:00, с закрытием счетов в 23.00. Заполняемость до 50%, не более 50 посадочных мест.

до 24:00, с закрытием счетов в 23.00. Заполняемость до 50%, не более 50 посадочных мест. На удаленный режим требуется перевести не менее 50% сотрудников.

Снимается ограничение по времени с работы субъектов финансового рынка, "Казпочты" и ЦОН-ов.

Увеличивается до 30% заполняемость кинотеатров , театров.

, театров. Разрешены индивидуальные и групповые тренировки в спорткомплексах , в группах не более 10 человек.

, в группах не более 10 человек. Разрешается деятельность религиозных объектов, проведение намаза (бес намаз) в мечетях, коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Без проведения жума намаза.

при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Без проведения жума намаза. Снимается ограничение по времени с работы саун СПА-центров бассейнов. Также они могут работать в воскресенье.

Однако сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений, в том числе расположенных в ТРЦ и ТД (банкетные залы, бильярдные, компьютерные, ночные, игровые клубы, лото-клубы, караоке, боулинг, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, букмекерские конторы).

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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