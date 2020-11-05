Почему не стоит выбирать телевизор прямо в магазине

Выставленный телевизор подключается к одному из нескольких медиаплееров в отделе, который выводит на него какой-нибудь рекламный ролик или картинку.

Принесли из магазина домой, подключили, а телевизор плохо показывает? Как так, ведь в магазине картинка была красивой и четкой? Объясняем, почему.

Отдел с телевизорами в магазинах бытовой техники занимает большую часть площади. Неудивительно — потому что это второе из самых покупаемых устройств в России, после смартфонов. Заходя в секцию ТВ-техники, наблюдаешь одну и ту же картину: ровные ряды экранов, крутящих одно и то же. И выглядит это всегда прилично — польстившись на картинку, телевизор можно и купить.

Однако, принося покупку домой, человек обнаруживает, что эфирное телевидение на новом «ящике» показывает совсем не так качественно, как в магазине. Или наоборот — что фильмы в FullHD тормозят и плохо отображаются. Сегодня объясним, почему нельзя выбирать телевизор прямо в магазине по одной только картинке.

Как магазин демонстрирует телевизоры

Когда телевизоры поступают в магазин, мерчендайзеры распаковывают их и расставляют на полках. Покупатели, столкнувшиеся с неудачной покупкой, часто винят именно их: якобы они «подкручивают» настройки телевизоров, чтобы картинка была лучше, чем есть.

На самом деле, продавцы ни при чем. Когда телевизор выставляется на витрину, единственное, что делают сотрудники магазина — проводят автонастройку каналов, потому что многие устройства требуют сделать это при первом запуске. Все остальные настройки — заводские.

Дело в том, что выставленный телевизор подключается к одному из нескольких медиаплееров в отделе, который выводит на него какой-нибудь рекламный ролик или картинку. Качество этого видео или фото часто может быть даже не HD, а SD. Определять по нему реальные возможности матрицы телевизора — это как проводить тест-драйв автомобиля на ровной дороге со скоростью 20 км/ч. Изображение на любом ТВ будет практически одинаковым (и, как правило, хорошим).

Поэтому приходить в магазин и обвинять продавцов в том, что телевизор у вас дома показывает хуже, чем у них — не совсем справедливо. Они не виноваты. Кстати, некоторые магазины честно подключают телевизоры к антеннам и выводят на них эфирное ТВ — например, какое-нибудь кино или сериал.

В этом случае изображение на разных телевизорах будет разным, и в таком магазине уже можно реально определить, насколько качественно будет показывать Первый канал в новом формате HD. Если вы попали в такой магазин и не очень разбираетесь в телевизорах, то ориентироваться на картинку можно.

Но если вы не собираетесь ограничиваться эфирным ТВ, лучше потратить время и изучить технические характеристики ассортимента на сайте магазина. Это позволит точно подобрать телевизор, который сможет отображать высококачественную картинку — при просмотре HD-кино, видеороликов из Интернета и фотографий высокого разрешения.

Как хитрят производители

Возможна и обратная ситуация. Производители телевизоров высокого разрешения (QLED у Samsung, OLED у LG, Philips) часто встраивают в память своих устройств демо-ролики в максимально высоком качестве. В этом случае при демонстрации телевизора мерчендайзер, скорее всего, запустит такой ролик — чтобы показать покупателю полные возможности матрицы ТВ.

Этот маркетинговый ход временами тоже дает плачевный результат. Покупатель прельщается демонстрационной картинкой, покупает 4К-телевизор как Philips 50PUT6023 приносит его домой — и обнаруживает, что лик Президента на нем смотрится вовсе не так красиво, как изображение в магазине.

И вновь продавцов винить в этом несправедливо. Дело в том, что ТВ в России — даже цифровое, спутниковое или кабельное — не вещает в формате 4K. Максимальное разрешение по стандарту DVB-T2 — 1920 x 1080 (Full HD), но в России пока что оно транслируется в формате SD (720 x 576). Кроме Первого канала и Россия-1 — но и они пока поддерживают только формат HD (1280 x 720).

Причина тому проста — переходный период: многие ведь еще пользуются старыми аналоговыми телеящиками. Поэтому на суперчетком телевизоре картинка из эфира может некрасиво растягиваться на весь экран, или наоборот, превращаться в «картину в черной рамке». Все это очень напоминает процесс забивания гвоздей микроскопом.

Так что если вы твердо решили, что вам нужен телевизор с поддержкой Ultra HD, убедитесь, что вы и ваши домашние будете смотреть на нем именно видео в 4K. Например, фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео из интернета, высококачественные кабельные и спутниковые каналы.

А если у вас больше котируется «Камеди Клаб» и телеканал «Пятница», то и телевизор лучше выбирать такой, у которого «труба пониже и дым пожиже». В любом случае, при этом нужно покопаться и изучить характеристики устройства, которое вам нужно. А потом сообщить их продавцу в магазине, чтобы консультант подобрал вам лучший вариант.

Что мы можем порекомендовать

• Обязательно решите для себя, какое видео вы будете чаще всего смотреть. От этого напрямую зависит, какое разрешение телевизора нужно будет выбрать — SD (720 x 576), HD (1280 x 720), FullHD (1920 x 1080), Ultra HD/4K (3840 x 2160). Запомните, что означают эти сокращения.

• Найдите телевизоры с выбранным разрешением в том магазине, куда вы собрались сходить — если у него есть сайт. А лучше посмотрите лучшие модели в разных магазинах через агрегатор цен — так вы сможете не только купить лучший телевизор, но и сэкономить. Не нужно приходить в магазин с бухты-барахты и покупать ТВ только потому, что вам понравилось изображение.

• Если в магазине одна и та же картинка на всех экранах, а вы действительно плохо разбираетесь в телевизорах, лучше проконсультируйтесь с продавцом отдела, чтобы он выбрал вам то, что нужно. Ведь это его работа, в конце концов.

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