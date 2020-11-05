На переход на эфирную цифру Россия потратила огромные деньги

очти половина бюджетных средств, а именно 43,7 млрд рублей, была направлена на строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которое выполнял государственный оператор (РТРС).

Согласно опубликованным на днях данным, Россия на переход на эфирную цифру потратила огромные деньги. Согласно данным Счетной палаты РФ, вложения на переход на эфирную цифру составили астрономические 167,5 млрд рублей, в том числе 97,1 млрд рублей из государственного бюджета.

Эти данные были опубликованы в официальном сообщении палаты об итогах неких проведенных мероприятий, озаглавленных «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы», и оценка достижения целей программы».

Как говорится в сообщении, почти половина бюджетных средств, а именно 43,7 млрд рублей, была направлена на строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которое выполнял государственный оператор «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Всего РТРС было построено и модернизировано на эти средства 5040 объектов вещания и создано 84 центра формирования мультиплексов.

Счетная палата меланхолично отметила, что «в ходе реализации текст программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» менялся 9 раз, в том числе менялись ее задачи и целевые индикаторы, причем окончательную редакцию программы утвердили всего за 16 дней до ее завершения». При этом «когда в 2015 году продлевали сроки реализации программы, не было учтено продолжение работы по информированию населения о переходе на цифровое вещание, в связи с чем данные задачи решались уже вне мероприятий данной программы, в том числе самой РТРС».

Несмотря на то, что программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» завершена, работы по учету и оформлению построенных объектов не закончены, отметила Счетная палата.

После начала отключения аналогового сигнала из регионов России стали поступать сообщения, что сигнал первого, либо второго мультиплексов в ряде мест их заявленного устойчивого приема идет с помехами или неуверен, что связано, согласно некоторым оценкам, с недостаточно разветвленностью развернутой сети цифровых эфирных передатчиков (иначе говоря, РТРС, как говорят некоторые, слишком оптимистично рассчитала зону покрытия передатчиков в ряде мест и этих передатчиков недостаточно для качественного покрытия заявленных территорий) и неправильно выбранным частотам.

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